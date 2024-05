Giochi olimpici di Parigi 2024: il basket 3 contro 3

Fra qualche mese avranno ufficialmente inizio i Giochi olimpici di Parigi 2024. Dal 26 luglio all’11 agosto potremo assistere a questo evento mondiale, dove gli sport di squadra e individuali saranno i protagonisti. Dal calcio passando per la pallamano, dall’equitazione al golf: i gusti di tutti gli appassionati saranno soddisfatti. Anche quelli di chi ama la pallacanestro e, perché no, la pallacanestro 3 contro 3. Inserita per la prima volta nel 2020 in un programma olimpico, quello dei Giochi di Tokyo, questa disciplina sportiva, maschile e femminile, è una variante urbana del basket, che non smette mai di regalarci emozioni. Sviluppatosi come basket da strada, il basket 3 contro 3 nel tempo ha trovato la sua precisa collocazione all’interno della federazione internazionale della pallacanestro (FIBA), che ne ha cristallizzato le regole.

Come si gioca?

Il basket 3 contro 3 si gioca all’interno di una metà campo dove si sfidano due squadre composte da 3 giocatori l’una. Entrambe attaccano, difendono e provano a fare canestro come succede nel basket tradizionale. Fin qui poche le differenze. La prima grande differenza riguarda la squadra vincitrice, ossia quella che realizzerà più punti alla fine di un periodo composto da 10 minuti o quella che metterà a referto per prima 21 punti.

La seconda differenza riguarda invece il conteggio dei punti. Nel basket 3 contro 3 tirare da dietro la linea dei 3 punti della pallacanestro convenzionale – nel 2024 seguitissima, come dimostrato dalle scommesse basket – è l’unico modo per realizzare 2 punti; chi, invece, tira all’interno dell’arco può realizzare 1 punto. Qualora le due squadre alla fine dei 10 minuti del tempo regolamentare fossero sulla parità, andranno ai supplementari. Vincerà chi riuscirà a realizzare per primo 2 punti.

Regole da sapere

Entrando nel dettaglio delle regole, scopriamo che ogni squadra ha a disposizione al massimo una sostituzione e che non si esegue mai il salto a due. Per esempio, un sorteggio iniziale darà il diritto a una delle due squadre di vantare il primo possesso palla. Non solo, non esistono come nel basket a 5 le rimesse, ma esistono i check da eseguirsi all’esterno dell’arco. Essi prevedono che l’attaccante in campo, fuori dalla linea dei 3 punti, esegua un passaggio con rimbalzo verso il difensore, il quale conferma che la sua squadra è pronta passando la palla dal basso nelle mani dell’attaccante. In aggiunta, ogni azione di attacco ha una durata di 12 secondi e un giocatore non può restare all’interno dell’arco spalle a canestro per più di 5 secondi, altrimenti commette una violazione chiamata stalling. In più, non esistono un numero massimo di falli che un giocatore può commettere, ma bastano due falli antisportivi per essere espulsi. Infine, ogni squadra ha a disposizione un time-out di 30 secondi per riorganizzarsi.

Alcune curiosità

Dopo aver parlato di regole, è tempo di raccontare alcune curiosità. Il basket 3 contro 3 nasce negli ’80 negli USA e può vantare tanti campioni affermati. Il più grande cestista urbano di sempre è stato Earl Manigault, il quale ha portato lo streetball di New York, più specificamente quello di Harlem (Rucker Park), ai massimi livelli. Tra gli eventi più importanti del 3 vs 3 di basket c’è la Coppa del Mondo FIBA 3×3. Organizzata per la prima volta nel 2012, prevede una divisione maschile e una femminile. La Serbia è la squadra che ha vinto più volte il titolo maschile (cinque volte), mentre gli Stati Uniti sono la squadra femminile più vincente con due titoli.

Il basket dei Giochi olimpici di Parigi

Photo by Pixabay

Ai Giochi olimpici di Parigi, il torneo maschile e femminile di basket 3 contro 3 si giocherà dal 30 luglio al 5 agosto presso Place de la Concorde. Vi prenderanno parte 8 squadre, in un girone all’italiana dove tutti si affronteranno tra loro. Le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, mentre dalla terza classificata alla sesta si qualificheranno ai quarti di finale (o play-in).

Fonte immagine di copertina: by Pixabay