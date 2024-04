Ron Fogarty è il nuovo allenatore della Migross Asiago!

La Migross Supermercati Asiago Hockey ha un nuovo allenatore!

La società Giallorossa ha sottoscritto in questi giorni il contratto con Ron Fogarty, che diventa così il nuovo Head Coach del team Stellato.

Ron Fogarty, originario di Sarnia in Ontario (Canada), ha 51 anni, ma svolge il ruolo di allenatore da ben 28 stagioni.

Inizia molto giovane, quando al termine della sua ultima stagione da giocatore, trascorsa a cavallo tra il ’95 e il ’96 nella CHL (Central Hockey League) con i Memphis RiverKings, decide di tornare in veste di assistente allenatore nella NCAA alla Colgate University, dove ha militato come giocatore e studente per quattro anni.

Ron Fogarty

Al termine di questa prima esperienza triennale si sposta alla Clarkson University per altre tre stagioni e, poi, alla Bowling Green State University, dove serve ancora come assistente allenatore per quattro annate.

Dopo una breve parentesi nei Petrolia Squires in MLH, in cui ricopre il ruolo di giocatore-allenatore, nel 2007 torna ad allenare all’università, questa volta come capo allenatore dell’Adrian College nella NCAA III, la seconda lega universitaria statunitense.

Fogarty è incaricato di iniziare il nuovo programma hockeystico del college e lo fa alla grande, vincendo in 6 stagioni su 7 sotto la sua guida la Conference e centrando un secondo posto a livello nazionale nel 2010-11. Il suo record all’Adrian College parla di 167 vittorie e 33 sconfitte, di cui 10 all’overtime. Fogarty in questa sua esperienza è stato nominato MCHA (Midwest Collegiate Hockey Association) Coach of the Year per tre anni ed è stato finalista come allenatore nazionale dell’anno per ben quattro volte.

I suoi successi

Lo portano alla rinomata Princeton University in NCAA, dove, dal 2014 ad oggi, riveste il ruolo di Head Coach. Fogarty viene ricordato per aver preso una squadra che al suo arrivo era ultima al 12° posto e per averla portata alla vittoria in quattro anni. Dopo un paio di anni di ricostruzione, la Princeton inizia ad attirare le attenzioni, per poi trionfare nel 2018 come ECAC (Eastern College Athletic Conference) Champion. Nella sua esperienza con i Tigers di Princeton ha portato alla consacrazione di quattro giocatori, che hanno potuto poi esordire in NHL: Eric Robinson, Ryan Kuffner, Josh Teves (l’ultima stagione in forza al Bolzano) e Max Veronneau.

Per Ron Fogarty è arrivato ora il momento dell’approdo in Europa e con queste parole esprime tutta la sua voglia di iniziare questa nuova avventura:

“Ho avuto il piacere di visitare Asiago in passato e ora non vedo l’ora di far parte della comunità. Credo nella visione e nei tempi con cui Renato Tessari e la società vogliono sviluppare il progetto dell’Asiago. Avrò la fortuna di essere l’allenatore durante il processo di raggiungimento di questi obiettivi. Sono entusiasta di formare una nuova squadra con aspettative vincenti, voglio immergermi nella comunità e lavorare con in mente una cultura degna di questo campionato”.

Il Direttore Sportivo

Renato Tessari commenta così la scelta del nuovo allenatore:

“La scelta si è basata principalmente sulla sua esperienza in NCAA, dove l’organizzazione è molto simile alla nostra realtà. Lui è entusiasta di fare un’esperienza in Europa e di venire ad Asiago. È stata una scelta voluta fin da subito, perché sposa alla perfezione la nostra mentalità. Abbiamo fatto tanti colloqui e penso che con lui saremo in grado di fare un salto di qualità organizzativo, sia in termini generali, sia di organizzazione in campo: avremo più alternative e piani di gioco. Ha una grande conoscenza su tutto quello che riguarda lo sviluppo hockeystico, e questo per noi e la nostra società è molto importante. Penso, inoltre, che possa essere una persona valida sia all’interno dello spogliatoio e del ghiaccio, sia fuori dallo stadio e nella comunità”.

La società desidera dare il proprio benvenuto a Ron Fogarty e augurare a lui e a tutta la squadra il meglio per la prossima stagione.

Welcome Ron!

Fonte www.asiagohockey.it