Per la porta della Migross c’è Evan Cowley!

I rumours erano nell’aria da qualche giorno e ora è finalmente ufficiale: Evan Cowley sarà il nuovo portiere della Migross Supermercati Asiago Hockey!

Evan Cowley

28enne originario di Cranbrook nella provincia della British Columbia in Canada, è un portiere dotato di un fisico imponente: 193 cm per 91 kg.

Dopo aver giocato in NAHL e fatto parte del team Under 18 dell’USA Hockey National Team Development Program, viene draftato in NHL dai Florida Panthers, che lo selezionano al 4° round come 92° scelta assoluta.

Nel corso della stessa estate entra nel mondo universitario della NCAA, dove rappresenta l’Università di Denver per quattro anni, con cui vince un titolo nazionale nel 2017.

Nella stagione successiva inizia la sua carriera professionistica, dividendosi tra l’ECHL con i Manchester Monarchs e l’AHL con gli Springfield Thunderbirds, registrando in entrambi i campionati medie di parate superiori al 90%.

Nell’anno seguente

Dopo una solo apparizione in ECHL con i Wheeling Nailers, attraversa l’oceano per unirsi all’Automatyka Gdansk, squadra militante nel campionato polacco. L’esperienza europea si apre con numeri da capogiro: 93% di parate in 19 partite di regular season e 92,5% nelle 9 giocate nei playoff.

La stagione 2019/20 la passa in Danimarca con gli Odense Bulldogs, in quella che risulta essere un annata difficile per la formazione danese che arriva ultima in campionato e in cui Cowley va di poco al di sotto della media di 90%.

Nel luglio del 2020 arriva la chiamata dalla Slovacchia del Nitra, con cui gioca 42 partite in regular season (91% come media parate) e 4 di playoff (87,8%).

Infine

L’esperienza più importante e duratura per il nuovo muro Stellato, ad Angers nella Ligue Magnus francese. In tre stagioni sotto il Castello dei Duchi d’Angiò mette in mostra tutto il suo valore, con numeri in costante crescita, così come l’amore dei suoi tifosi. La migliore delle tre stagioni è proprio l’ultima in cui registra la miglior media parate (93,5%) e la miglior media goal subiti (2,02).

Nella stagione 2022/23 incontra i Leoni Giallorossi, proprio ad Angers, dove viene ospitato il girone di Finale di Continental Cup. In quell’occasione la Migross si impone 2-3 all’overtime. Al termine del girone viene nominato miglior portiere della competizione.

Evan Cowley

Queste le prime parole del nuovo numero 31 Stellato:

“Sono estremamente entusiasta di unirmi all’Asiago e di giocare nella ICEHL in questa stagione! I giocatori e lo stile di hockey mi hanno impressionato la scorsa stagione in Continental Cup. Ho sentito parlare bene anche della città e mi sono sempre sentito a casa quando sono in montagna. Quando è arrivata l’opportunità di unirmi all’Asiago, non potevo lasciarmela sfuggire!

Non vedo l’ora di conoscere coach Fogerty, lo staff, i miei nuovi compagni di squadra e i tifosi ad agosto, per iniziare una grande stagione 2024-25!

Ci vediamo sul ghiaccio!”

Migross – DS Renato Tessari

esprime la sua soddisfazione per il nuovo acquisto:

“Era da tempo che osservavamo Cowley e, quando si è presentata l’occasione per ingaggiarlo, abbiamo fatto in modo di portarlo ad Asiago. Penso che abbiamo trovato la persona giusta per ricoprire quel ruolo. Ho avuto modo di vederlo all’opera di persona durante la Continental Cup e mi ha impressionato tanto per quanto fatto sul ghiaccio, tanto come persona fuori dal campo, dove ha dimostrato di essere l’idolo di tutti gli appassionati di hockey di Angers”.

La società dà il proprio benvenuto al suo nuovo goalie e gli augura una grande stagione!

Welcome to Asiago, Evan!

Fonte (www.asiagohockey.it)