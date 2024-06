ICE Hockey League: eletta la nuova presidenza

Martedì, in occasione dell’Assemblea Generale della win2day ICE Hockey League, è stato eletto un nuovo Comitato di presidenza. L’unica candidatura presentata, quella del dottor Alexander Gruber, è stata accettata all’unanimità e il viennese è stato eletto per quattro anni. Il 63enne è subentrato alla presidenza a Jochen Pildner-Steinburg, che ha guidato la lega nel difficile periodo del coronavirus negli ultimi quattro anni e ha dato un importante contributo all’ulteriore sviluppo dell’hockey su ghiaccio.

Alexander Gruber è un nome noto nell’hockey su ghiaccio austriaco. Come attaccante, ha giocato per oltre un decennio con il Wiener Eislauf-Verein nella massima divisione. L’avvocato è rimasto impegnato nell’hockey su ghiaccio anche dopo la fine della sua carriera, facendo parte della commissione di giustizia fin dalla fondazione della lega e ricoprendo anche la carica di vicepresidente della Federazione austriaca di hockey su ghiaccio per diversi anni.

Alexander Gruber

“Vorrei ringraziare i club per la loro fiducia. Sono stato strettamente legato alla win2day ICE Hockey League per due decenni e non vedo l’ora di ricoprire il mio nuovo ruolo. Insieme ai membri del Presidium, ai club e all’organizzazione della Lega, vogliamo continuare il percorso di successo intrapreso negli ultimi anni. Vorrei anche ringraziare l’ultima presidenza, che ha guidato la Lega in un periodo difficile.

Ci consideriamo rappresentanti di una lega internazionale e cerchiamo di rafforzare ulteriormente tutti i mercati esistenti.

Ci dovrebbe essere un dialogo interno a tutti i livelli; vogliamo far progredire la Lega attraverso l’unità e renderla ancora più visibile.

Ci sono già state discussioni molto costruttive su questo tema durante l’Assemblea Generale e mi auguro un futuro positivo per l’hockey su ghiaccio”, afferma il Dr. Alexander Gruber, guardando al prossimo periodo come Presidente dell’ICE.

Quattro nuovi vicepresidenti

Nel corso dell’Assemblea generale, il nuovo presidio della win2day ICE Hockey League è stato portato a cinque membri. René Dimter, Johannes Schwaiger, Erich Falkensteiner e Viktor Szelig hanno assunto il ruolo di vicepresidenti.

Il Dr. René Dimter è responsabile di tutte le attività di hockey su ghiaccio della Red Bull e attualmente è anche coinvolto nella costruzione della nuova arena di Monaco. Johannes Schwaiger, uomo d’affari di Klagenfurt, è presidente dell’EC-KAC, dove è stato membro del consiglio di amministrazione con varie funzioni per dieci anni. Erich Falkensteiner, imprenditore e albergatore, è presidente dell’HC Pustertal Wölfe dal 2021. Il presidio dell’ICE è completato dal manager dell’Hydro Fehérvár AV19 Viktor Szelig, inserito lo scorso anno nella Hall of Fame della IIHF.



Karl Safron nominato Presidente onorario

Karl Safron è stato nominato Presidente onorario della win2day ICE Hockey League per i suoi servizi. Il 74enne è stato uno dei fondatori della lega nel 2000 ed è stato poi eletto presidente nel 2009. Fino alla fine, il carinziano ha fatto parte del presidio con diverse funzioni.

