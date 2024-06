Assemblea Straordinaria Nazionale FISG 2024: per tutti un’occasione da non perdere

Si terrà sabato 22 giugno 2024 – presso l’Hotel Saccardi & SPA di Sommacampagna, in provincia di Verona – l’Assemblea Straordinaria Nazionale FISG 2024, fondamentale appuntamento per tutto il mondo degli sport del ghiaccio a meno di due anni dai prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

FISG 2024

Indetta in prima istanza per adeguare e modernizzare l’attuale statuto federale agli ultimi interventi legislativi e secondo i rinnovati principi ispiratori del Coni, l’Assemblea Nazionale FISG è soprattutto la grande occasione per tutte le società sportive affiliate da una parte di discutere e approvare interventi che aumenteranno la rappresentatività diretta e il peso specifico dei club stessi nella vita federale, dall’altra per conoscere la strada che la FISG ha scelto di intraprendere al termine di Pechino 2022 e in vista dei prossimi Giochi Olimpici in casa.

L’appuntamento di Verona, che si rivolge a tutte le società e i rappresentanti aventi diritto di voto, servirà infatti anche per tracciare un bilancio del lavoro portato avanti nelle ultime due stagioni e

– con dati, informazioni e strategie alla mano –

delineare quelli che sono i progetti e le prospettive della seconda parte del quadriennio.

Spazio poi alla relazione del Piano Strategico da parte di Monitor Deloitte e ad un intervento di approfondimento da parte degli Organi di Giustizia rivolto agli affiliati.

Presidente Andrea Gios

“Una Federazione è tanto più in salute quanto le società sportive affiliate ne vivono con coinvolgimento, interesse e proattività gli sviluppi.

L’occasione di Verona è in questo senso fondamentale per capire come si sta operando al fine di garantire la miglior crescita possibile all’intero movimento, non solo a livello di attività e risultati sportivi ma anche di governance. Invito dunque tutti i club a partecipare per discutere insieme delle opportunità e delle sfide del prossimo futuro“, le parole del Presidente Andrea Gios.

Qui tutta la documentazione e le informazioni logistiche e di servizio in vista dell’Assemblea Straordinaria Nazionale di sabato 22 giugno.

Fonte FISG