Comitato provinciale di Vicenza del CSI

1. RITORNA IL COMUNICATO UFFICIALE

La presidenza territoriale ha deciso di ripristinare dopo anni il comunicato ufficiale ritenendo che sia alla base di ogni comunicazione interna ed esterna all’associazione. L’assenza del comunicato ufficiale ha causato incertezze e a volte equivoci sulle decisioni prese a livello degli organi associativi (vedi commissioni provinciali).

Presidenza: presidenzacsivicenza@gmail.com

2. ORIENTEERING

SABATO 25/5 FINALE BERIC-O TOUR

Sabato 25 maggio al pomeriggio (ritrovo ore 16) si svolge la finale del “Beric-O Tour” il Campionato primaverile di Orienteering del CSI di Vicenza organizzato da “Arces Orienteering Klubb”.

Sono previsti anche percorsi molto facili per principianti e famiglie, oltre a quelli dedicati agli agonisti.

LINK al dispositivo: https://www.csivicenza.it/attivita-sportive/orienteering/

3. ATLETICA SU PISTA

RISULTATI

Domenica 19 maggio a Creazzo è andata in scena la terza prova provinciale CSI di atletica leggera in pista. 570 atleti si sono cimentati sulle varie discipline del dispositivo gara. Dalle 9.00 alle 12.45 le gare si sono svolte regolarmente, con pochi minuti di ritardo sull’orario prestabilito.

Giudici, tecnici e la fattiva collaborazione dei volontari dell’Union Creazzo hanno fatto sì che tutto filasse liscio. Ottime prestazioni di vari atleti ed atlete in gara hanno dato lustro a questa manifestazione, qualificante per la prova nazionale a Riccione in settembre.

Ora si punta alla prossima gara, a Lonigo, manifestazione regionale CSI di domenica 2 giugno. CASP Atletica: atletica@csivicenza.it

LINK ai risultati: https://www.csivicenza.it/atleticaleggera/3prova-su-pista-csi-creazzo-19-05-2024/

LINK al calendario gare e altri risultati: https://www.csivicenza.it/atleticaleggera/

4. GIOCASPORT

DOMENICA 26/5 FESTA AL CAMPO SPORTIVO DEL SEMINARIO

In occasione della GIORNATA MONDIALE del BAMBINO indetta da Papa Francesco, la Commissione Giocasport ha organizzato per domenica 26 maggio 2024 al mattino (ritrovo alle 8:30) una giornata di attività sul campo sportivo del Seminario-Centro Onisto (ingresso parcheggio via Rodolfi).

Attività di gioco e orientamento dedicato ai “cuccioli” dei primi tre anni delle elementari.

Per informazioni chiedere del coordinatore ROBERTO – E-mail: giocasport.csivicenza@gmail.com

5. CICLISMO

26/5 MONTEGRAPPA BIKE DAY

La società sportiva affiliata al Comitato territoriale di Vicenza, ASD Monte Grappa Bike Day di Cassola, organizza come tutti gli anni il “Montegrappa Bike Day”. Si tratta di una manifestazione non competitiva, libera e gratuita dedicata a tutti gli appassionati della bicicletta.

Offre la possibilità di raggiungere la leggendaria Cima Grappa (1775 mslm) percorrendo strade chiuse al traffico motorizzato.

CASP Ciclismo: ciclismo@csivicenza.it

LINK al sito della manifestazione: https://montegrappabikeday.it/

6. FORMAZIONE

PRONTO IL CORSO PER ANIMATORI-EDUCATORI CRE, GREST E ORATORI

La commissione formazione ha approntato con il Progetto Servizi Scolastici del Comitato due corsi per animatori-educatori dei Centri Ricreativi Estivi e per coloro che sono attivi nell’animazione degli oratori. Il primo va affrontato da coloro che non hanno alcuna qualifica e consta di una decina di lezioni da seguire on line sul CEAF del CSI nazionale, mentre il secondo riguarda l’aggiornamento di coloro che sono già qualificati e consta di sole 5 ore. Tutti saranno convocati presso il Comitato per uno o due incontri associativi con presidente e responsabile dei progetti.

I costi di iscrizione ai corsi sono a carico del Comitato per tutti coloro che saranno impiegati nei progetti dei Centri Ricreativi Estivi.

Ecco i LINK dei 2 corsi:

Corso ottenimento qualifica di primo livello di Educatore Sportivo https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/19544/5eeb8a344e0d85cf597562c8de41d7e3 Corso aggiornamento della qualifica per educatori che hanno già la qualifica nel CEAF https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/19545/d09043fed23c0e41ec596b305f5e8ce2

Per informazioni gli operatori dei CRE devono rivolgersi a LAURA e-mail: serviziscolastici@csivicenza.it

Per informazioni gli operatori dei Circoli parrocchiali-oratori e Società sportive debbono rivolgersi a FABRIZIO, e-mail: formazione@csivicenza.it

7. FORMAZIONE

CORSO ESTIVO RESIDENZIALE A TONEZZA 25-28 luglio 2024

Il Comitato regionale CSI del Veneto in collaborazione con i comitati provinciali, ha istituito anche quest’anno il corso estivo per allenatori educatori di primo livello per le discipline di tennis e padel, pallavolo, atletica leggera, orienteering, e per operatori degli oratori.

Iscrizioni entro il 30 giugno 2024. Quota 200 euro comprensiva di vitto, alloggio e materiale didattico.

Informazioni e modulo di iscrizione in segreteria CSI Vicenza: telefono 0444535434, e-mail: segreteria@csivicenza.it

Per il corso di ATLETICA leggera rivolgersi a FABRIZIO, e-mail: formazione@csivicenza.it

8. CONTENUTI COMUNICATO UFFICIALE

Le CASP (e ogni organismo territoriale del Comitato) debbono inviare testo e link (a risultati o dispositivi e calendari) da pubblicare sul Comunicato ufficiale entro il MERCOLEDI’ mattina, ore 9:30, alla e-mail della presidenza.

Le Società sportive e i circoli ugualmente debbono inviare il materiale alla e-mail della Presidenza. La pubblicazione del Comunicato ufficiale settimanale avverrà nella giornata di mercoledì.

E-mail della presidenza: presidenzacsivicenza@gmail.com

Per i regolamenti e le classifiche e le gare regionali e nazionali fare riferimento ai Comunicati ufficiali del CSI Veneto e del CSI nazionale.

Comunicato 01 del 23 maggio 2024

Il presidente del Comitato provinciale di Vicenza del CSI (centro sportivo italiano) – APS

Francesco Brasco, giornalista