Cavazzale di Monticello Conte Otto: Spring Full Contact Karate Camp

Evento internazionale di karate svolto da venerdì 12 a domenica 14 aprile 2024 presso il palazzetto dello sport di Cavazzale di Monticello Conte Otto di Vicenza.

Spring Full Contact Karate Camp

Il secondo weekend di Aprile a partire da venerdì 12 a domenica 14 si è svolto a Cavazzale di Monticello Conte Otto l’annuale Spring Full Contact Karate Camp organizzato dal Kyokushin Tezuka Group Italy, realtà del terriotorio guidata dal maestro Gennaro Di Donato, responsabile per l’Italia del Kyokushin Tezuka Group.

Come ogni anno a questo evento partecipano atleti da tutta Europa con un numero sempre maggiore grazie alla presenza di maestri rinomati come il maestro Liborio Ferro dal Belgio e il maestro Jean Michele Piot dalla Francia. Ma soprattutto un ospite d’eccellenza Shihan Semmy Schilt, una leggenda vivente nel mondo delle arti marziali.

Più volte campione di Karate, Kickboxing e MMA, vincendo praticamente tutto negli sport da combattimento, la sua fama lo ha portato perfino a Hollywood dove ha preso parte a vari film tra cui Trasporter 3.

Byakuren karate di Bassano

Al camp ha partecipato anche il Byakuren karate di Bassano del Grappa con il rappresentante per l’Italia Marco Aliprandi portando atleti da Cremona Roma e nonostante la situazione instabile del suo Paese ha preso parte anche il maestro Sergey Astapov dall’Ucraina.

Venerdì si è svolto un allenamento tecnico all’aperto nel giardino della suggestiva Villa Valmarana Bressan. Il sabato mattina sveglia e preparazione fisica nel parco adiacente al Palazzetto dello sport di Cavazzale con corsa lungo le strade della città chiuse per il mercato settimanale.

Sono proseguiti allenamenti tecnici esami e la domenica è stata dedicata al kumite, il combattimento per poi concludere con la cerimonia di fine camp.

Un evento imperdibile al quale ci si confronta con rispetto, si superano i propri limiti per l’intensità e non mancano i momenti conviviali dove si stringono amicizie, insomma un’ottima occasione per crescere sia a livello tecnico che umano.

E tra poco si inizierà a pensare già all’edizione dell’anno prossimo.

Marco Aliprandi

Direttore esecutivo nazionale e responsabile regione Veneto

Byakurenkaikan Karate Italia `白蓮会館空手イタリア