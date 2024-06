Premio Romeo e Umberto Menti 2024 a Guido Belardinelli, Filippo Conzato e Fabio Nicolè

L’ex-biancorosso Guido Belardinelli, allenatore degli Allievi Under17 Nazionali dell’LR Vicenza, Filippo Conzato, attaccante della stessa squadra che ha esordito in prima squadra a 16 anni e 10 mesi, e Fabio Nicolè, responsabile del Settore Giovanile dell’Arzignano Valchiampo, sono fra gli otto nomi scelti dalla giuria per il Premio Romeo e Umberto Menti 2024, giunto alla terza edizione.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà mercoledì 3 luglio alle ore 18 in Casa Vicenza allo Stadio Menti con la partecipazione, oltre che di ex giocatori e dirigenti del calcio vicentino e della Figc, anche di alcuni parenti di Meo e Berto Menti, figure storiche del calcio locale (a cui è intitolato il Premio), protagonisti della storia biancorossa come calciatori provenienti dal vivaio locale e arrivati al successo nazionale e internazionale e, per Umberto Menti, anche come allenatore e dirigente benemerito di Settore Giovanile.

Il Premio, nato nel 2022, ha l’obbiettivo di valorizzare stagionalmente i Settori Giovanili delle società sportive della Provincia di Vicenza appartenenti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Le categorie dei candidati al premio sono tre

Giocatori e giocatrici che abbiano disputato i campionati Allievi Provinciali, Juniores Provinciali, Allievi Regionali, Juniores Regionali e Settore Giovanile Professionisti; allenatori di Settore Giovanile; dirigenti e responsabili di Settore Giovanile. Un premio speciale sarà assegnato quest’anno a Matilde De muri, giocatrice del Real Vicenza Women, per aver contribuito con i suoi gol alla promozione in Serie C della sua squadra, costituita solo l’anno scorso. Per tutti gli atleti in attività sono presi in considerazione le qualità morali, il profitto scolastico, le proprietà tecniche ed il rendimento in campo.

I riconoscimenti nella edizione 2023 sono stati assegnati a Giacomo Zanato (Allievi Provinciali) e Tobia Danese attaccante (Juniores Provinciale) entrambi del Real San Zeno Arzignano; Alessandro Beato (Allievi Regionali) del Camisano S. Maria); Noemi Battilana (Juniores Regionali 2005 e prima squadra di Serie C) del Vicenza Calcio Femminile); Matteo Gobbo (Settori Giovanili di società professionistiche) della squadra Juniores Regionali 2005 dell’Arzignano Valchiampo; Michele Nicolin, responsabile del Settore Giovanile dell’LR Vicenza; Luca Rigoni (allenatore della squadra Under 17 dell’LR Vicenza, campione nazionale di categoria; Vincenzo Comito (Premio speciale per atleti distintisi per abnegazione, attaccamento, sacrificio) della squadra di serie C2 della Leonicena Calcio a 5, e e capitano della Nazionale ipovedenti B2/B3 FISPIC

Il Premio è patrocinato dalla Provincia di Vicenza, dal Comitato Regionale della FIGC, dall’LR Vicenza e dal Centro di Coordinamento Club Biancorossi ed è sostenuto, oltre che dalla Provincia, da BVR Banca. (segue)

I premiati sono:

Guido Belardinelli

allenatore della squadra Allievi Under 17 Nazionali dell’LR Vicenza, che ha vinto il Girone B del Campionato di categoria qualificandosi per gli Ottavi di finale dei play off. Romano, 57 anni, è stato difensore biancorosso nei campionati di C1 1989-1990 (26 presenze) e 1990-1991 (24 presenze, 1 gol) e, dal 1999 al 2001, dell’Arzignano in Serie D. Ha allenato il Rossano per 6 stagioni, la Marosticense per 8 e, nel 2018, è entrato nel Settore Giovanile dell’LR Vicenza come tecnico della Under 19 e, poi, della Under 17.

Filippo Conzato

(2007) attaccante della squadra Allievi Under 17 Nazionali, della Primavera e della prima squadra dell’LR Vicenza. Trequartista o attaccante, mancino con notevoli qualità tecniche individuali, spicca per le sue capacità sia in fase realizzativa che di uomo-assist. Ha vinto il girone degli Allievi nazionali Under 17 professionisti collezionando 21 reti e 8 assist gol. Ha debuttato in prima squadra a 16 anni e 10 mesi il 28 aprile 2024 nella partita Alessandria-LR Vicenza, risultando in assoluto uno dei più giovani esordienti nella Lega Pro.

Fabio Nicolè

responsabile del Settore Giovanile dell’Arzignano Valchiampo dal 2020. Figlio del centravanti della Nazionale, del Padova e della Juventus Bruno Nicolè, è stato giocatore, ricoprendo vari ruoli, in molte squadre della provincia (fra cui il Valdagno in Interregionale e l’Arzignano), poi ha allenato l’Arzignano (in serie D), lo Schio, il Leodari Vicenza e il Monteviale. Ha lavorato a più riprese in Settori Giovanili: nel 1989 come tecnico della scuola calcio a Tavernelle, dal 1990 al 1993 è stato responsabile della attività di base e allenatore nel Montecchio Maggiore, dal 1993 al 1999 allenatore e preparatore atletico nel Vicenza Calcio. È anche scrittore, organizzatore di eventi, di camp per società professionistiche (Milan, Hellas Verona e Mantova).

Andrea Marotta

(2008), capitano e leader della squadra Allievi Provinciali Élite della ASD Union Torri, finalista nel campionato provinciale e in Coppa Città di Vicenza. Ha ottime doti calcistiche, gioca come difensore centrale o centrocampista centrale, unendo capacità difensive a spirito di costruzione di gioco dal basso. È studente dell’istituto tecnico “Guido Piovene” di Vicenza.

Andrea Barbieri

(2006) difensore della squadra Juniores Provinciale dell’ACD Due Monti, campione provinciale di categoria. Ha cominciato la attività nei Primi Calci della società, proseguendo in tutte le squadre del Settore Giovanile. Grazie alle sue doti tecniche e fisiche e alla notevole velocità, fin da Esordiente ha giocato anche nelle squadre di fascia d’età superiore. Raramente assente agli allenamenti, attento, disciplinato, ha un buon rendimento scolastico presso l’Istituto Masotto di Noventa Vicentina.

Simone Cera

(2007) difensore centrale della squadra Allievi Regionali Under 17 dell’USD Longare Castegnero, finalista nello spareggio del campionato provinciale. Ha ben coniugato l’impegno sportivo, saltando pochissimi allenamenti, con quello scolastico e contribuito a tenere un atteggiamento sempre rispettoso ed educato nei confronti di avversari ed arbitri, tanto che la squadra ha vinto la Coppa Disciplina regionale.

Federico Tozzo

(2006) vicecapitano della squadra Juniores Nazionali Under 19 dell’UC Montecchio Maggiore, vincitrice del campionato girone D e che successivamente ha partecipato alle finali nazionali. Si è distinto sia per le qualità tecniche per tutto il campionato e ha avuto un ottimo rendimento scolastico.

Matilde De Muri

(2006) attaccante della squadra di Eccellenza Femminile del Real Vicenza Women, promossa in Serie C e vincitrice della Coppa Italia Triveneta. Ha segnato 55 gol, aggiudicandosi il titolo di Capocannoniere della categoria. È stata convocata nella selezione nazionale Under 20 femminile partecipando anche al Torneo di Viareggio ed è stata inserita anche nella rappresentativa Under 23 femminile triveneta partecipando alla finale di categoria svoltasi in Liguria. Partecipa ad attività promozionali del Settore Giovanile Femminile della società.

Vicenza, 28 giugno 2024

