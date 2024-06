FC Bassano: Stefanelli rinnova l’accordo per un’altra stagione

E’ sull’erba dello Stadio Rino Mercante che la prima squadra del Football Club Bassano 1903 disputa le sue gare casalinghe. Situato al civico 27 di via Piave, nel quartiere di San Vito, l’impianto sportivo di proprietà comunale, attorno al campo da calcio presenta un Velodromo scoperto di 400 metri, dedito alle competizioni ciclistiche.

Gli spalti possono accogliere fino a 2952 spettatori, suddivisi in due settori: la Tribuna sud, costruita nel 1985 in occasione dei mondiali di ciclismo su pista, parzialmente coperta ed in grado di ospitare 2195 posti a sedere e la Tribuna Nord, riservata alla tifoseria ospite. L’impianto non dispone di tribune sui lati corti del campo.

Il campo da calcio è in erba naturale e misura 105 metri per 65.

L’illuminazione notturna è garantita da quattro torri faro posizionate agli angoli del campo.

LA STORIA E GLI EVENTI

Il campo fu voluto e finanziato nel 1922 dal ricco mecenate bassanese Rino Mercante, e fu dotato fin da subito di una pista di atletica omologata, poi utilizzata anche per il ciclismo.

Il velodromo, inaugurato negli nell’ottobre 1922 e successivamente rinnovato, ha ospitato in varie occasioni i Campionati italiani di ciclismo su pista, l’arrivo di tappa del Giro d’Italia (1946, 1949, 1968, 1970, 1974) e i Campionati del Mondo nel 1985.

Un tempo utilizzato anche per concerti (tra gli artisti che si sono esibiti sull’erba del Mercante anche Vasco Rossi), come stadio calcistico ha ospitato la Nazionale italiana Under 21 nell’amichevole con l’Ucraina del 2013 e la Nazionale Femminile in occasione delle qualificazioni Mondiali del 2015.