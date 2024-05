LR Vicenza – Padova posticipata a mercoledi 22 maggio

LR Vicenza–Padova – La Lega Pro, all’esito del vertice tenutosi quest’oggi in Prefettura e delle consequenziali determinazioni che l’Autorità Prefettizia, per le vie brevi, ha rappresentato di aver assunto, in attesa di ricevere la formale comunicazione prefettizia circa il divieto di disputa della gara in oggetto in conseguenza della situazione emergenziale di pericolo conseguente le copiose precipitazioni che nelle ultime ore hanno attinto il Comune di Vicenza, precipitazioni che hanno comportato il pericolo di esondazione dei corsi d’acqua presenti in loco,

dispone

che la gara LR Vicenza – Padova, valida per i Play Off del Campionato Serie C NOW 2023-2024, in programma martedì 21 maggio 2024 alle ore 20.30 presso lo Stadio “Romeo Menti” di Vicenza, venga posticipata

a mercoledì 22 maggio 2024, con inizio alle ore 20.30.

Tutti i tagliandi acquistati saranno validi per la gara di domani.

Qualora si volesse cedere il proprio tagliando ad un’altra persona, per tutti i biglietti a pagamento è possibile eseguire la procedura di CAMBIO UTILIZZATORE al seguente link https://sport.ticketone.it/post-order.

Per quanto riguarda la procedura di cambio utilizzatore, cliccando su biglietto stampa@casa vengono mostrati i dati del biglietto da inserire (IMPORTANTE: la lettera A della carta di emissione va scritta in maiuscolo). Una volta inseriti i dati, inviare la richiesta e cliccare su LR VICENZA vs PADOVA PLAY OFF, inserire tutti i dati obbligatori e inviare definitivamente la richiesta.

Eventuali decisioni sulla possibilità di richiedere il rimborso dei tagliandi verranno comunicate successivamente, in base alle comunicazioni ricevute dalla Lega Pro, organizzatore dell’evento.

Prefettura di Vicenza

Si rende noto che in data odierna – alla luce dell’avviso di criticità idrogeologica e idraulica n. 46/2024, con il quale il Centro Funzionale Decentrato dalla Regione Veneto ha comunicato un’allerta rossa di tipo idraulico ed idrogeologico per tutta la Provincia di Vicenza fino alla mezzanotte di oggi, nonché dell’odierna riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in cui si è preso atto della conferma di tali condizioni di avversità anche in relazione ai livelli idrometrici dei corsi d’acqua che attraversano la città di Vicenza e in particolare il fiume Retrone che lambisce l’impianto sportivo comunale

il Prefetto di Vicenza

previa condivisione della misura con il Comune di Vicenza, la società L.R. Vicenza e la Lega Pro, ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi del TULPS e del Codice della Protezione civile con cui è stato disposto il posticipo della partita di calcio tra le squadre L.R. Vicenza e Padova, valevole per il secondo turno del campionato play off di Serie C, al 22 maggio 2024, con inizio alle ore 20:30, salvo ulteriore eventuale peggioramento delle condizioni meteorologiche che verrà accertato nel corso di apposito incontro di aggiornamento convocato presso la Prefettura di Vicenza alle ore 08:30 di domani 22 maggio.

21 maggio 2024