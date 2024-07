LR Vicenza: il ritiro pre-stagione nell’Altopiano di Piné

LR Vicenza: domenica 21 luglio, i biancorossi raggiungeranno l’Altopiano di Piné, dove si tratterranno sino a sabato 3 agosto, grazie alla partnership con l’Azienda per il Turismo di Trento.

Primo allenamento

Già nel pomeriggio di domenica, alle ore 17.00, è previsto il primo allenamento dei ragazzi di mister Vecchi, al Centro Sportivo di Bedollo, cuore del ritiro biancorosso, dove si terranno gli allenamenti a porte aperte e due amichevoli.

Il Calendario delle amichevoli

E’ stato fissato, inoltre, il calendario delle amichevoli che verranno disputate durante il periodo di ritiro:

– mercoledì 24 luglio, ore 17.00: LR Vicenza-Rappresentativa Locale; Centro Sportivo di Bedollo

– domenica 28 luglio, ore 17.00: LR Vicenza-U.S. Lavis; Centro Sportivo di Bedollo

– sabato 3 agosto, ore 17.00: Virtus Verona-LR Vicenza; Centro Sportivo di Mezzano di Primiero”.

Vicenza, 3 luglio 2024

Fonte: L.R. Vicenza Ufficio Marketing e Comunicazione

LR Vicenza accordo con l’Azienda per il Turismo di Trento

“In qualità di prestigioso scenario naturale, l’Altopiano di Piné si onora di ospitare il ritiro estivo del LR Vicenza per il triennio 2024-2026. Questo evento è reso possibile grazie alla sinergia istituzionale tra l’Azienda per il Turismo di Trento e la nota società calcistica. La partnership strategica siglata tra le due entità garantirà alla squadra condizioni ottimali per la preparazione atletica, offrendo ai giocatori un contesto tranquillo e rigenerativo. L’impegno congiunto è volto a fornire le migliori opportunità di allenamento, essenziali per affrontare con rinnovato vigore le sfide delle stagioni sportive future.”