LR Vicenza e Carrarese: maxischermo in viale Roma

Viale Roma chiuso al traffico dalle 6 fino a cessate esigenze. Confermato il mercato dell’antiquariato con spostamento in viale Dalmazia – LR Vicenza e Carrarese

Maxischermo in viale Roma

Domenica 9 giugno, dalle 17, maxischermo in viale Roma per la partita di ritorno della finale dei playoff tra LR Vicenza e Carrarese. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Vicenza e dalla società L.R. Vicenza con la collaborazione del Club BiancoRossi Vicenza e della Curva sud Vicenza.

Sarà inoltre presente un’area per la somministrazione di cibo e bevande.

Gli stand del mercato dell’antiquariato “Non ho l’età”, che si svolgerà domenica 9 giugno in tutto il centro storico, saranno spostati da viale Roma a viale Dalmazia.

Come di consueto in occasione del mercato dell’antiquariato, e quindi anche per ospitare il maxischermo ed il pubblico, viale Roma sarà chiusa al traffico, dall’incrocio con il piazzale della Stazione fino a quello con viale Verdi, dalle 6 fino indicativamente alle 20 e comunque fino a cessate esigenze.

Dalle 17 sarà chiuso anche viale Verdi e l’entrata e uscita dal parcheggio saranno consentite solo da viale Ippodromo. Dalle 17 sarà interdetta anche via Gorizia, ad eccezione dei residenti che potranno utilizzare il vialetto lungo la roggia Seriola.

Fonte Ufficio Stampa Comune di Vicenza

LR Vicenza – ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Presidente: Stefano Rosso

Direttore Generale: Werner Seeber

Direttore Sportivo: Luca Matteassi

Segretario Generale: Renato Schena

Segretario Sportivo: Simone Marconato

Finance Manager: Elisabetta Alzeni

Amministrazione: Federico Marchesini, Stefano Bizzotto

Resp. Comunicazione e Marketing: Sara Vivian

Grafica: Stefano Sartore

Merchandising: Luca Franceschini

Area sponsorship: INFRONT Italy

Team Leader: Martino Ferrari

Sales Account: Nicola Rossi

Sales Account: Vladimiro Arcoma

fonte https://lrvicenza.net/