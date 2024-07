Futsal Cornedo: Under 19 rinnovata per restare ai vertici nazionali

Futsal Cornedo e la linea verde per un’Under 19 di eccellenza. 13 confermati e in arrivo 7 rinforzi La società bluamaranto rivoluziona la principale formazione giovanile che verrà affidata ad Angelo Lotti. Con la conferma dei talenti del vivaio e l’arrivo di diversi baby di livello assoluto da tempo nei radar del club cornedese, per puntare a confermarsi tra le migliori a livello nazionale

Futsal Cornedo

Dimostra coi fatti di puntare forte sulla squadra Under 19 della prossima stagione. A conferma della volontà di proseguire nel ciclo che tanto bene ha fatto negli ultimi anni, portando sempre i colori bluamaranto ai vertici del movimento nazionale. Negli ultimi due anni il club è sempre stato nei primi 8 a livello italiano, e proverà in ogni modo a ripetersi, pur sapendo che non sarà facile.

Per questo il club ha deciso di rinforzare la rosa che sarà messa a disposizione del nuovo allenatore Angelo Lotti e del suo vice Leonardo Sacchiero, abbinando al gruppo storico diversi giocatori di grande talento e prospettive, tra i migliori che il panorama regionale abbia proposto negli ultimi anni.

Si tratta dei portieri Diego Biasin (’08 ex Arzignano Valchiampo) e Thomas Laghetto (’07 ex Alto Vicentino), più l’inserimento qualche volta dall’U17 di Damiano Cimolin (’09 ex Virtus Castelfranco), dei centrali Isa Beli (’07 ex Ponte dei Nori e vivaio bluamaranto) e Alessandro Narciso (’08 ex Arzignano Valchiampo), dei laterali Riccardo Tessaro (’07 ex Alto Vicentino), Leonardo Berardi (’07 ex Montecchio Calcio), e del pivot Lorenzo Battistin (’07). A loro poi saranno aggiunti tutti quei ragazzi dell’Under 17 che si meriteranno una chance nella categoria superiore…e saranno parecchi!

Michele Pretto

“Abbiamo lavorato molto in queste settimane -spiega il Direttore Generale Michele Pretto- per rinforzare una squadra che era reduce dalla fine di un ciclo. Abbiamo valutato diversi giocatori, e alla fine siamo riusciti a portare a Cornedo diversi ragazzi molto interessanti. Ragazzi che siamo sicuri ci daranno una grossa mano per restare ad alti livelli.

Assieme a chi è stato confermato, siamo sicuri che verrà fuori una squadra che ci farà divertire”.

A questo proposito sono state definite le permanenze

del portiere dell’U17 Alessandro Nuvola (’09),

dei centrali Joshua Pretto (’06), Mattia Sandri (’06), Valentino Bicego (’07), Antonjie Dragovic (’07).

dei laterali Nicola Amoroso (’08 al primo anno full time nel mondo del futsal dopo tanti anni nei vivai di squadre professionistiche di calcio),

Edoardo Gasparella (’07), Cristiano Carta (’07), Heli Nicoletti (’06), Sec Oubda (’07) e Leonardo Carta (’06), e dei pivot Alessio Fermetti (’07), Giovanni Cocco (’06).

Ufficio Stampa ASD Futsal Cornedo