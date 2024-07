Futsal Cornedo: U19-U17, giovanili molto ambiziose

U19-U17. Futsal Cornedo, presente e futuro per giovanili molto ambiziose: in arrivo Damiano Cimolin, Diego Biasin, Alessandro Narciso e… Nicola Amoroso!

La società bluamaranto, dopo aver confermato tutti i propri gioielli, chiude quattro operazioni in entrata per rinforzare U19 e U17: in arrivo Damiano Cimolin (portiere ’09 ex Virtus Castelfranco), Diego Biasin (portiere ’08 ex Arzignano Valchiampo), Alessandro Narciso (laterale ’08 ex Arzignano Valchiampo) e per il primo anno di solo futsal Nicola Amoroso (pivot ’08 ex Caldiero)

Quattro innesti di livello assoluto

Per le formazioni Under 19 e Under 17 del Futsal Cornedo, con la società bluamaranto che dopo aver confermato tutti i propri gioielli delle giovanili, guarda al presente e al futuro, definendo un accordo con il portiere Damiano Cimolin (’09 ex Virtus Castelfranco), con il portiere Diego Biasin (’08 ex Arzignano Valchiampo), col laterale Alessandro Narciso (’08 ex Arzignano Valchiampo), e col pivot Nicola Amoroso (’08 ex Caldiero).

CIMOLIN

Nato a Castelfranco Veneto il 04 luglio 2009, ha iniziato a giocare a futsal quattro anni fa alla Virtus Castelfranco, società dove è maturato fino alla passata stagione diventando un punto di riferimento per tutti i compagni, migliorando costantemente, e mettendosi in luce come uno dei portieri più promettenti in circolazione. In questo periodo ha fatto vedere doti fuori dal comune, meritandosi diverse soddisfazioni, come due convocazioni con la Nazionale Italiana Under 15, come la convocazione da portiere titolare del Veneto in Calabria al Torneo delle Regioni categoria Under 15 e a tutti i relativi stage di selezione, oltre che diverse convocazioni per il Centro di Sviluppo Territoriale di Tombolo con il progetto Evolution Programm della FIGC Veneta. A giugno ha partecipato a Padova al Clinic Portieri con alcuni dei migliori preparatori italiani, a conferma della sua continua voglia di migliorarsi.

BIASIN

Nato ad Arzignano il 10 luglio 2008, inizia il suo percorso formativo nel mondo del calcio all’età di 6 anni al Montorso. Dopo un anno, viene notato dal Montecchio, dove gioca come difensore e dove rimane per due stagioni. Successivamente la decisione di fare il portiere e l’accordo con l’Arzignano dove gioca per ben sei anni, collezionando diverse vittorie, ma soprattutto crescendo e mettendo in mostra doti fuori dal comune. In estate il desiderio del portiere di iniziare un nuovo percorso nel mondo del futsal si è fatto sempre più forte, e dopo un veloce accordo con la società bluamaranto è stato definito il suo arrivo in bluamaranto. Biasin a Cornedo sarà nella rosa dell’Under 19 Nazionale, sarà a disposizione anche dell’Under 17 Regionale, e inizialmente avrà modo di formarsi in Prima Squadra con il preparatore Marco Zaccaria che lo curerà in preparazione pre-campionato.

NARCISO

Sempre dall’Arzignano Valchiampo arriverà un altro prospetto molto interessante, il laterale Alessandro Narciso, nato a Valdagno il

22 aprile 2008. Inizia a giocare al Castelgomberto Lux a 4 anni, per poi essere selezionato dall’Alto Academy (dove ha vinto il premio di giocatore più promettente della sua annata). Successivamente è passato al Montecchio Maggiore e poi dai 10 ai 14 anni nei Professionisti all’Hellas Verona, per poi vivere le ultime due stagioni all’Arzignano Valchiampo. A calcio giocava come terzino o mezzala, adesso verrà utilizzato da centrale o laterale; partirà con l’Under 17 Regionale, ma sarà a disposizione anche dell’Under 19 Nazionale.

RINGRAZIAMENTI – Il Futsal Cornedo intende rivolgere un ringraziamento pubblico all’Arzignano Valchiampo, nella persona del Responsabile del Settore Giovanile, Fabio Nicolè, per aver agevolato queste due operazioni.

AMOROSO

Non si tratta a tutti gli effetti di un nuovo arrivo, visto che l’anno scorso è stato uno dei protagonisti assoluti della stagione dell’Under 17 che ha alzato al cielo la Coppa Veneto di categoria svolgendo la doppia attività, ma la firma di Nicola Amoroso, laterale/pivot nato ad Arzignano il 16 luglio 2008, è da considerarsi davvero un colpo da novanta del club bluamaranto, visto che il ragazzo, per il primo anno assoluto, si dedicherà solo al futsal dopo essersi formato ed aver raccolto tantissime soddisfazione nei vivai di squadre di calcio professionistiche molto importanti.

Inizia la sua crescita nell’Arzignano Valchiampo, passa per due anni al Montecchio Maggiore, per poi vivere una bellissima e formativa esperienza di quattro anni all’Hellas Verona. Dopo un anno, nuovamente all’Arzignano Valchiampo, nella passata stagione ha svolto la doppia attività vestendo i colori bluamaranto nel futsal e quelli giallo-verde del Caldiero a calcio. E ora si prepara ad aprire una nuova parentesi della sua carriera solo col pallone a rimbalzo controllato!

DICHIARAZIONI

“L’anno scorso tutte le nostre squadre ci hanno regalato grandissime soddisfazioni -spiega il dg Michele Pretto- arrivando ai vertici di tutti i rispettivi campionati. Come società abbiamo voluto provare a tenerne alto il livello, lavorando su due aspetti: il primo è stato quello di confermare i tanti talenti del nostro vivaio che tante gioie ci hanno dato finora, e il secondo è stato quello di individuare dei profili che potessero completare le nostre rose. Li abbiamo trovati in questi quattro ragazzi, che sono sicuro ci faranno divertire, perché hanno doti fuori dal comune, ognuno di loro può integrarsi al meglio nei nostri organici, e aiutarci a fare un ulteriore salto di qualità. Li abbiamo valutati bene, sia dal punto di vista tecnico che soprattutto umano, e la loro passione e voglia di migliorare ci hanno contagiati”.

Ufficio Stampa Futsal Cornedo