Futsal Cornedo: rinnovato l’accordo con Pablo Ranieri

Finalmente Ufficiale! Pablo Ranieri rimane alla guida del Futsal Cornedo: “Felice di portare avanti un lavoro importante in un ambiente che amo”

La società bluamaranto rompe gli indugi e mette il primo mattone nella costruzione della squadra per la stagione 2024-25, con la conferma dell’argentino, che si prepara a vivere la sua quarta stagione al Paladegasperi

Futsal Cornedo e Pablo Ranieri, atto quarto!

Il club bluamaranto, infatti, è lieto di comunicare il rinnovo dell’accordo con il tecnico argentino, che anche nella prossima stagione 2024-25 sarà l’allenatore della squadra cornedese che sarà impegnata per la seconda stagione di fila nel Campionato Nazionale di Serie A2.

“Abbiamo deciso di andare avanti insieme -spiega il presidente Stefano Bulleghin– e adesso non perderemo tempo. Ci metteremo subito al lavoro per programmare insieme la prossima stagione e costruire la squadra che verrà.

Quel che è certo è che l’esperienza di Ranieri dovrà essere messa totalmente a disposizione dei nostri giovani, in quanto l’obiettivo stagionale sarà come non mai quello di mettere i nostri ragazzi in prima linea, cercando di mantenere la categoria”.

Con l’argentino, che è da tre anni al timone del nostro veliero, abbiamo realizzato l’intervista che conferma l’accordo!

Pablo Ranieri, è ufficiale il tuo prolungamento dell’accordo col Futsal Cornedo. Soddisfatto per aver trovato l’intesa col club bluamaranto?

“Sono molto felice che alla fine la società abbia voluto continuare questo progetto iniziato tre anni fa, con l’obbiettivo principale di fare diventare sempre più protagonisti i nostri giovani”.

Un accordo che ti vedrà per il quarto anno in bluamaranto. Quasi un record. Che messaggio mandiamo all’ambiente in vista della prossima stagione?

“Volevo ringraziare tutte le persone, genitori e bambini che hanno voluto fortemente la mia permanenza in questo club, e quello che possiamo dire loro è che continueremo a lavorare sodo per mettere sempre più i nostri ragazzi al centro del progetto”.

Per te inizierà il quarto anno a Cornedo, quasi un record…

“Amo questo ambiente, per questo sono più che felice di poter fare un altro anno insieme a tutti voi”.

