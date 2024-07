Futsal Cornedo: Nicholas Boschetto rafforza il roster

SERIE A2. Futsal Cornedo rafforza il roster l’estro di Nicholas – Boschetto: “Credo fermamente in questi colori e non vedo l’ora di iniziare”

Futsal Cornedo

La società bluamaranto trova l’accordo con la Compagnia Malo C5 e si assicura l’estroso laterale autore di 15 reti in Serie B l’anno scorso nella cavalcata vincente dei gialloneri. Il dg Pretto: “Ci mancava un giocatore come lui; ora la squadra è quasi al completo…”

Nuova operazione di mercato del Futsal Cornedo, che annuncia l’accordo con il giocatore Nicholas Boschetto, che arriva dalla Compagnia Malo C5, che ringraziamo per aver agevolato questa trattativa.

Nicholas Boschetto

Nato ad Arzignano il 24 agosto 2003, si tratta di un laterale con spiccate doti tecniche e offensive, capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Alto 165 cm per 60 kg, “Bosco” cresce nel settore giovanile calcistico dell’Altavalle del Chiampo, per poi passare al Chiampo fino a terminare gli Allievi. Inizia nel 2022-23 il suo percorso nel futsal, con la maglia della Compagnia Malo, dove realizza 3 reti e contribuisce alla promozione in Serie B. Nella passata stagione, invece, è tra i protagonisti della promozione in Serie A2, con tanta qualità e 14 reti messe a segno. La sua peculiarità è un’ottima tecnica, che gli permette di saltare l’uomo con facilità ed essere molto pericoloso in zona offensiva.

“Ci mancava un giocatore come Nicholas -spiega il dg Michele Pretto- e appena c’è stata la reale opportunità di portarlo al Paladegasperi non ce la siamo lasciata sfuggire. Il suo estro ci sarà molto utile nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Ci tengo a ringraziare il presidente della Compagnia Malo, Mondin, per aver reso possibile questa trattativa”.

LA SCHEDA

Nome: Nicholas

Cognome: Boschetto

Luogo e Data di Nascita: Arzignano, 24/08/2003

Ruolo: Laterale

Altezza: 165 cm

Peso: 60 kg

Soprannome: “Bosco”

Con il laterale, che è pronto a vestirsi di bluamaranto, abbiamo realizzato l’intervista che conferma l’accordo!

Nicholas Boschetto, è ufficiale il tuo accordo col Futsal Cornedo. Che sensazioni provi ad aver trovato l’intesa col club bluamaranto?

“Sono super contento di aver finalmente trovate l’accordo con il Cornedo: non vedo l’ora di iniziare”.

E’ diverso tempo che il club prova a portarti in bluamaranto. Cosa ti ha convinto ad accettare l’offerta rispetto alle altre che avevi avuto quest’anno?

“Ho deciso di accettare l’offerta del Cornedo, perché credo nel progetto e soprattutto perché posso allenarmi e giocare con compagni con maggiore esperienza che mi aiuteranno a crescere”.

Per chi ancora non ti conoscesse, come descrivi il Nicholas dentro e fuori dal campo?

“Il Nicholas fuori dal campo è una persona molto semplice: ride e scherza con tutti; dentro al campo è una persona seria che sa quello che deve fare e determinata a portare a casa l’obiettivo”.

L’anno prossimo sarai chiamato ad essere un giocatore importante. Che idea ti sei fatto della squadra che sta nascendo e delle ambizioni che potrà avere?

“La squadra per me è forte, e penso che quest’anno possiamo toglierci molte soddisfazioni”.

A Cornedo sarai allenato da Pablo Ranieri. Ha influito la sua presenza nella tua scelta?

“La presenza di Pablo Ranieri come allenatore ha influenzato molto la mia scelta di venire a Cornedo. E’ un allenatore molto preparato e con la sua esperienza sia calcistica che tecnica può farmi migliorare e crescere”.

Il pubblico del Paladegasperi lo conosci bene da avversario. Che effetto ti farà giocare in un palazzetto così caldo?

“Il pubblico del Paladegasperi è stupendo: non vedo l’ora di giocare in quel campo e sentire il calore della gente”.

Ufficio Stampa Futsal Cornedo