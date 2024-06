Futsal Cornedo: Giuseppe “Bepi” Lucato è il nuovo Presidente Onorario

SERIE A2. Giuseppe “Bepi” Lucato è il nuovo Presidente Onorario del Futsal Cornedo! Il ringraziamento del club a Martino Montagna A poche settimane dalla fine della stagione, la società bluamaranto ringrazia l’ex Sindaco cornedese che deve lasciare per motivi personali e professionali, e assegna il prestigioso incarico ad una figura storica del club, che potrà rappresentarne al meglio i valori sportivi ed umani

Futsal Cornedo

Cambio della guardia in uno dei ruoli più prestigiosi dello staff dirigenziale del Futsal Cornedo: Giuseppe “Bepi” Lucato assume la carica di Presidente Onorario, prendendo il posto di Martino Montagna. Per quest’ultimo sono sopraggiunti impegni personali e professionali che gli impediscono di poter essere a completa disposizione del club, e quindi lo ringraziamo di cuore per il contributo che ha fornito alla causa negli ultimi tre anni.

Al suo posto ci sarà una figura storica del club bluamaranto: 85 anni, da 69 anni allena nel mondo del calcio giovanile, da 57 cura le giovani leve calcistiche della Città di Cornedo Vicentino, e da 12 è figura centrale nello Staff dell’Attività di Base del Futsal Cornedo. In possesso del patentino di Terza Categoria, nel 2022 è stato insignito della Benemerenza Regionale della FIGC Veneto.

IL “BEPI” PENSIERO

“Sono felice ed orgoglioso – conferma Giuseppe “Bepi” Lucato – di aver ricevuto questa possibilità da parte del club.

Collaboro con questa società da quasi 15 anni, e per me ogni giorno è sempre come la prima volta. Mi rispecchio molto nei valori che in questo ambiente vengono trasmessi ai ragazzi. Per me, che faccio settore giovanile da più di cinquant’anni, è davvero un piacere continuare a trasmettere la mia passione ai bambini di questo club. Cercherò di svolgere questo compito con il massimo della dedizione e della serietà, sempre per il bene comune. Al centro del mio pensiero sportivo c’è sempre lo star bene insieme e la passione per quello che si fa”.

ENTUSIASMO IN SOCIETA’

“Per prima cosa ci tengo a rivolgere un pensiero speciale all’amico Martino Montagna –spiega il Presidente, Stefano Bulleghin– che ha ricoperto questo ruolo nelle ultime tre stagioni. Purtroppo, impegni personali gli impediscono di essere ancora al nostro fianco, e quindi gli auguriamo il meglio per il proseguo del suo percorso. D’altro canto, siamo felicissimi che “Bepi” abbia deciso di accettare questo incarico: si tratta di una persona squisita, che ha dedicato la sua vita allo sport, e quindi chi meglio di lui può rappresentare la nostra idea di sport e aggregazione…

Ci sono poche persone al mondo che possono vantare l’esperienza di questo meraviglioso tecnico, che ha passato buona parte della sua vita ad insegnare calcio ai più piccoli. Chiunque abbia giocato a calcio a Cornedo negli ultimi cinquant’anni lo ha avuto come allenatore, e noi siamo orgogliosi che sarà al nostro fianco anche nella gestione dirigenziale del club”.

Ufficio Stampa Futsal Cornedo