Futsal Cornedo avrà la sua seconda squadra in SERIE D

SERIE D. Il Futsal Cornedo non lascia, anzi, raddoppia: ufficiale la seconda squadra del club bluamaranto!

Con grande entusiasmo, la dirigenza cornedese ha deciso di iscrivere una sua formazione in Serie D, che permetterà ai propri giovani di maturare esperienza nel mondo dei “grandi” e accelerare il loro percorso di crescita. Si ringrazia l’Agno Dioniso per la collaborazione avuta negli ultimi due anni

Campionato di Serie D

È ufficiale, infatti, la decisione del club bluamaranto di allestire una seconda squadra, che sarà iscritta al Campionato di Serie D nella prossima stagione sportiva 2024-25.

Uno step di crescita fortemente voluto da parte di tutta la dirigenza, che punta forte su questa squadra per permettere ai tanti giovani del vivaio di iniziare piano piano a misurarsi col mondo degli adulti, accumulando esperienza e accelerando così il proprio processo di maturazione.

Siamo già molto avanti nell’allestimento della rosa, che sarà composta da un gruppo di giocatori che si sono formati nel nostro settore giovanile, che dopo diverse esperienze in altri club torneranno “a casa” per mettersi a disposizione dei più giovani per aiutarli a crescere.

Si, perché questa squadra avrà una finalità ben precisa: fungere da “cuscinetto” tra la Prima Squadra in Serie A2, e le formazioni giovanili Under 19 Nazionale e Under 17 Regionale. Si, perché i giocatori della A2 che per mille ragioni avranno necessità di minutaggio saranno a disposizione, così come i ragazzi delle giovanili che se lo meritino, avranno la possibilità di mettersi in mostra.

Michele Pretto

“Abbiamo voluto fortemente la creazione di questa squadra -spiega il dg Michele Pretto– perché riteniamo che possa essere funzionale per la maturazione dei nostri giovani, perché potrà dare modo a tanti nostri atleti che in passato sono stati con noi di tornare a vestirsi di bluamaranto, e perché sarà un aiuto anche ai giocatori della prima squadra”.

La conduzione tecnica è stata affidata a due tecnici che hanno svolto tutta la trafila delle giovanili del Futsal Cornedo, e sanno bene qual è il DNA Cornedo: si tratta di Alberto Urbani, alla prima vera esperienza in panchina dopo le parentesi da giocatore tra le altre con Valdagno e Isola, e di Giulio Gonzato, fresco di patentino dopo il Corso Allenatori svolto a Montecchio in questi mesi, che sarà un giocatore importante, oltre che un aiuto per il neo-mister bluamaranto.

Assieme a loro ci sarà il preparatore dei portieri della A2, Marco Zaccaria, che si è messo totalmente a disposizione per gli estremi difensori. I dirigenti responsabili saranno Stefano Sparano, Nicola Rancan ed Edoardo Peserico.

Futsal Cornedo

La rosa piano piano sta prendendo forma, con gli accordi raggiunti con diversi giocatori che in passato sono cresciuti nelle giovanili bluamaranto.

In chiusura, tutto il Direttivo del Futsal Cornedo intende ringraziare l’Agno Dioniso per la collaborazione avuta negli ultimi due anni, e ci tiene a ribadire che il rapporto di vicinanza proseguirà anche in futuro.

Ufficio Stampa Futsal Cornedo