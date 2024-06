Futsal Cornedo: Angelo Lotti, nuovo allenatore

Un nuovo allenatore nello staff del Futsal Cornedo: Angelo Lotti mister dell’U19 Nazionale e vice Ranieri in Prima Squadr.a Dopo tanti anni all’Alto Vicentino tra Prima Squadra e Under 19, il tecnico approda in bluamaranto dove allenerà la Squadra Under 19 Nazionale e sarà il viceallenatore della Prima Squadra al fianco di Pablo Ranieri.

Il dg Pretto: “Allenatore motivato e persona squisita; si adatterà facilmente al nostro ambiente”

Futsal Cornedo

Si rafforza ulteriormente lo staff del settore giovanile del Futsal Cornedo, con l’arrivo in bluamaranto di Angelo Lotti, che nella stagione

2024-25 andrà ad assumere il ruolo di allenatore della squadra Under 19 Nazionale, e allo stesso tempo sarà il viceallenatore della Prima Squadra in Serie A2 a fianco di Pablo Daniel Ranieri.

Allenatore di Calcio a 5 abilitato, prenderà in mano la nuova squadra Under 19 che sta nascendo in queste settimane, con lo staff del settore giovanile che sta lavorando sodo per garantire il ricambio generazionale dopo la fine di un ciclo che ha regalato moltissime gioie e un posto fisso nelle 8 migliori squadre italiane.

Dopo aver conquistato per due anni di fila la vittoria del girone di qualificazione, e la conseguente qualificazione tra le migliori 8 d’Italia, l’obiettivo è quello di restare ai vertici del movimento veneto e nazionale, valorizzare i giovani del club e regalare emozioni a tutto l’ambiente, e Angelo è stato fortemente voluto proprio per questo.

Per chi ancora non lo conoscesse, Lotti ha accumulato una grande esperienza nel mondo del futsal con la maglia dell’Alto Vicentino, con cui ha ricoperto il ruolo di Vice Allenatore in Serie A2 Elite e Allenatore Responsabile della Squadra Under 19 Nazionale.

“Sono estremamente felice che Angelo abbia accettato di vestirsi di bluamaranto – spiega il dg Michele Pretto – perché porterà professionalità, carisma e competenza ad un gruppo su cui puntiamo molto. Siamo sicuri che saprà integrarsi al meglio nel nostro gruppo, e che assieme ai ragazzi ci regalerà grandi soddisfazioni”.

Ufficio Stampa Futsal Cornedo