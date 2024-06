FERCAD spa: robot taglaerba che esultano al goal con una “Victory Dance”

È tutto pronto per il calcio di inizio della partita della propria Nazionale. E da quest’anno la tifoseria si allarga – FERCAD spa – Anche i robot tagliaerba Husqvarna Automower®, grazie a un aggiornamento specifico, sono in grado “seguire” le partite e di festeggiare nel momento in cui la propria squadra segna un goal riproducendo una celebre “Victory Dance”.

È lo sport più seguito al mondo, come numero di tifosi. Il calcio emoziona miliardi di persone che tifano, piangono e festeggiano la propria squadra. Da oggi anche il robot tagliaerba Automower® di Husqvarna – il più grande produttore al mondo di attrezzature per la cura di Boschi, Parchi e Giardini – è al vostro fianco per festeggiare i goal della Nazionale grazie alla funzione Victory Dance.

Gli ingegneri di Husqvarna hanno rilasciato un aggiornamento software per oltre 150.000 proprietari di Husqvarna Automower®, in base al quale i robot tagliaerba sono in grado di replicare tre danze che sono entrate nella storia del calcio come celebri esultanze – il Robot, il Tornado e i 180 – e di eseguirle quando viene segnato un goal.

“È fantastico vedere i robot tagliaerba di Husqvarna ballare. Tutto è nato in un momento di divertimento tra amici in occasione della gara inaugurale della Coppa del Mondo; mai mi sarei aspettato che il mio “balletto” diventasse così celebre in tutto il mondo da essere imitato persino da un robot tagliaerba Husqvarna Automower®. Non vedo l’ora di vedere gli Husqvarna Automower® in azione in giardino durante i festeggiamenti di quest’estate. Mi piace il legame con la robotica” dice Peter Crouch, leggenda del calcio inglese, a proposito della nuova versione robotica della sua famosa danza della vittoria.

Victory Dance

Per attivare la funzione Victory Dance i possessori di un Husqvarna Automower® devono semplicemente entrare nell’app Husqvarna Automower® Connect e impostare la propria squadra preferita. Quando questa segna un goal, il robot tagliaerba si accende, lampeggia, suona e inizia a festeggiare eseguendo in modo casuale una delle tre danze, mentre sul display compare il punteggio, che resta aggiornato per tutta la durata della partita.

“Abbiamo collaborato con un professionista esperto a livello mondiale di espressioni emotive robotiche con l’obiettivo di ricreare queste celebrazioni iconiche. È stato molto impegnativo ma abbiamo raggiunto questo fantastico risultato grazie ai nostri ingegneri, che amano le sfide, tanto quanto i robot e il calcio” afferma Björn Mannefred, Robotics Software Manager di Husqvarna.

FERCAD spa – Husqvarna collabora da tempo con l’automazione e l’IoT per migliorare costantemente i propri prodotti per la cura del verde e offrire nuovi servizi agli utenti finali. Tra gli esempi di utilizzo dell’automazione da parte di Husqvarna vi è l’abilitazione del parcheggio automatico del robot tagliaerba in caso di previsioni meteo avverse (gelo o pioggia intensa). L’automazione può anche essere utilizzata per consentire agli utenti finali di adattare il programma di taglio al proprio prato e alle proprie esigenze. Ciò include, ad esempio, l’impostazione di intervalli di taglio diversi per le varie parti del prato e persino la possibilità di lasciare incolta una parte del prato per favorirne la biodiversità.

Come attivare la funzione Victory Dance

L’aggiornamento del software è disponibile dal 14 giugno al 14 luglio 2024 per i modelli di robot tagliaerba Husqvarna Automower®405X, Automower® 415X, Automower® 320 NERA, Automower® 430X NERA, Automower® 450X NERA, Automower® 310E NERA e Automower® 410XE NERA. Attualmente sono oltre 150.000 i robot tagliaerba Husqvarna in tutto il mondo che supportano questa nuova funzione. L’aggiornamento viene notificato agli utenti tramite l’applicazione Husqvarna Automower® Connect.

“È bello poter festeggiare la vittoria della propria squadra insieme a tutta la famiglia. E per molti la famiglia comprende anche i robot tagliaerba, con cui si instaura spesso un rapporto speciale, chiamandoli per nome come fossero animali domestici. Con Victory Dance, siamo riusciti a compiere un passo in avanti, consentendo anche ai nostri robot tagliaerba Husqvarna Automower® di festeggiare la propria squadra di calcio insieme a tutta la famiglia” afferma Björn Mannefred e prosegue.

“Negli ultimi 30 anni Husqvarna ha spinto, superandoli, i confini di ciò che un robot tagliaerba può fare. Questo aggiornamento è l’espressione del nostro amore per l’ingegneria e della nostra continua ricerca per offrire agli utenti finali un’esperienza di cura e manutenzione del verde sempre migliore, più facile e anche più piacevole.”

Un video dietro le quinte in cui Björn Mannefred, Robotics Software Manager di Husqvarna, spiega il lavoro alle basi del nuovo aggiornamento del software è disponibile qui (video in lingua inglese, con sottotitoli in italiano): https://www.youtube.com/watch?v=chOYG4TZmHE

DISCLAIMER: Husqvarna non è associata né sponsor di UEFA EURO 2024.

Husqvarna

Husqvarna è un marchio di Husqvarna Group, il più grande produttore al mondo di attrezzature per la cura di boschi, parchi e giardini, tra cui motoseghe, decespugliatori, tagliaerba, trattorini, rider e robot tagliaerba.

I prodotti Husqvarna sono venduti in più di 100 paesi, principalmente attraverso i Rivenditori Autorizzati.

Il Gruppo Husqvarna conta 14.000 dipendenti in tutto il mondo, più di 3.200 brevetti, un fatturato netto annuale di 53,2 miliardi di corone svedesi e dal 2015 a oggi ha registrato una riduzione del 44% delle emissioni di CO2.

In Italia il marchio Husqvarna è distribuito da Fercad SPA, via Retrone 49, Altavilla Vicentina (VI).

Husqvarna.it

