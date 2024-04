Velcofin Interlocks Vicenza riceve Moncalieri per gara -1

Domenica alle 18, al palazzetto dello sport Città di Vicenza, inizia la corsa salvezza della Velcofin Interlocks Vicenza: le biancorosse di coach Zara ospitano Moncalieri per il primo atto della sfida play-out che sancirà chi manterrà il posto in A2 e chi invece dovrà affrontare un secondo turno di spareggi per mantenere la categoria. La serie si giocherà al meglio delle tre: gara-2 mercoledì 1 maggio a Moncalieri.

Nonostante la grande rimonta nel girone di ritorno, Vicenza non è riuscita ad agganciare la salvezza diretta: nelle ultime giornate di campionato, Umbertide ha mantenuto il vantaggio sulle biancorosse, ottenendo la permanenza in A2 senza passare per i play-out. Il 2024 della Velcofin non esce comunque ridimensionato da questo risultato: un girone di ritorno da otto vittorie e cinque sconfitte fa arrivare Sturma e compagne all’appuntamento play-out col fattore campo a favore e la consapevolezza che questa squadra vale più del posizionamento finale in classifica.

Velcofin Interlocks Vicenza

Non ci si può comunque rilassare, nonostante il miglior piazzamento in classifica: Moncalieri, pur arrivando penultima, ha già dimostrato nel finale di stagione di essere osso più che duro, battendo Broni all’ultimo turno di campionato e in generale arriva a Vicenza con tre vittorie nelle ultime cinque partite giocate. Guai a pensare che la sfida contro le piemontesi sarà una passeggiata: ci sarà da soffrire fino al suono della sirena finale.

Da tenere d’occhio ci sarà sicuramente l’ala croata Karmen Cicic, arrivata a gennaio, capace di viaggiare a 14 punti di media con un notevole 34% da tre punti. Da non sottovalutare nemmeno la guardia macedone Tijana Mitreva, giocatrice da doppia cifra fissa, che ha spesso tolto le castagne dal fuoco alle ragazze piemontesi. Ci sarà un bel daffare nel pitturato poi: la coppia composta da Ilenia Cordola e Clara Salvini è in grado di mettere in difficoltà qualsiasi lunga nel pitturato e il loro cambio, Princess Amy Jakpa, può essere anch’essa una spina nel fianco. Il roster, comunque discretamente lungo, si completa poi con le guardie Elena Giordano, Alessia Landi ed Elisa Pasero.

