Velcofin Interlocks Vicenza: mercoledì si può chiudere la serie

Al termine di una gara-1 sporca, sofferta e combattuta, la Velcofin Interlocks Vicenza batte Moncalieri 56-50 e si prende il primo atto della serie.

Parziali: 14-10, 14-17 (28-27); 12-10 (40-37), 16-13

Vicenza: Belosevic 6 (2/7, 0/1), Togliani 3 (1/11, 0/3), Assentato 2 (1/8, 0/4), Peserico 15 (7/15, 0/2), Vitari (0/4, 0/2); Bevolo (0/2, 0/1), Fontana, Sturma 11 (5/6), Pellegrini 17 (5/10, 3/6), Ruffo 2 (1/3); Reschiglian e Valente NE. All. Zara

Moncalieri: Cordola 9 (3/8, 0/2), Pasero 6 (2/5, 0/2), Mitreva 10 (4/10, 2/4), Salvini 11 (3/5), Cicic 6 (2/10, 0/4); Giordano 4 (2/5, 0/1), Landi 2 (1/2), Iagulli, Ramasso 2 (1/2), Nicora, Jakpa (0/1). All. Terzolo

Note. Vicenza: 22/66 al tiro, 3/19 da tre, 9/14 ai liberi. Rimbalzi 34 (Belosevic 9): 25 dif. + 9 off. Assist 13 (Togliani 7), palle rubate 15 (Pellegrini 5), stoppate 3 (Pellegrini 2), palle perse 12 (tre giocatrici 2). Falli 16

Moncalieri: 18/48 al tiro, 2/13 da tre, 12/17 ai liberi. Rimbalzi 45 (Pasero 10): 37 dif. + 8 off. Assist 10 (Cicic e Salvini 4), palle rubate 10 (tre giocatrici 2), palle perse 27 (Cicic 6). Falli 14

Mercoledì,

in gara-2, in Piemonte, le biancorosse di coach Zara potranno chiudere il discorso salvezza. Nel finale è decisiva una super Marta Pellegrini (protagonista con 17 punti) per mettere in ghiaccio la sfida, ma ottime prove arrivano anche da Peserico (15) e Sturma (11). Vicenza porta a casa il successo a dispetto delle basse percentuali (22/66 complessivo, con 3/19 da tre) e dell’aver perso la battaglia a rimbalzo (34-47), rendendosi però protagonista di una grande prova difensiva, costringendo Moncalieri a tirare ugualmente male (18/48 con 2/13 dalla lunga distanza) e a ben 27 palle perse (contro le 12 beriche).

Che la sfida sia sui binari dell’equilibrio lo si capisce sin dalle prime battute: Vicenza si prende il primo vantaggio con Peserico e Belosevic, ma subisce immediatamente il break ospite di 6-0 con cui Moncalieri si mette avanti. Si segna pochissimo: a metà prima frazione il punteggio è di 6-6 e così rimane fino al nuovo vantaggio ospite siglato da Giordano. Quindi, nel finale di quarto, Togliani e una zampata di Pellegrini dalla lunga distanza danno a Vicenza il vantaggio sul +4 alla prima pausa lunga (14-10).

Nel secondo quarto

Le lunghe in uscita dalla panchina (Sturma e Ruffo) confezionano il primo vantaggio significativo della sfida, con la Velcofin che arriva anche a +8 (22-14) dopo 3′ e 30” dall’inizio. Le ospiti però in difesa fanno valere la loro grande mobilità e, nonostante una Cicic limitata alla grande dalla difesa vicentina, grazie a Salvini e Cordola confezionano un parziale di 10-0 che le rimette avanti a seconda frazione in corso. Ci pensa una scatenata Peserico con 6 punti di fila a ridare a Vicenza il vantaggio, ma nonostante i canestri della numero Moncalieri resta in partita e anzi, nel finale di quarto va ad un passo dal vantaggio alla pausa lunga, con la tripla di Giordano sulla sirena che scheggia il ferro.

La ripresa si apre quindi sul 28-27 per Vicenza: ancora Sturma da il la alle danze, ma la sfida resta costantemente punto a punto. Nonostante gli attacchi vadano spesso a vuoto, la Velcofin trova qualche spiraglio decisivo da Pellegrini, che inizia a scaldare la mano nella terza frazione e comincia a caricarsi la squadra sulle spalle. Grazie alla solita ottima difesa, Sturma e socie riescono a limitare a soli 10 punti Moncalieri e ad arrivare all’ultima pausa avanti di un possesso pieno, 40-37.

L’ultimo quarto

Si apre con il nuovo vantaggio delle ospiti, firmato interamente da Cordola, che con quattro punti in fila riconsegna il primato a Moncalieri. Tuttavia, Vicenza riesce a forzare tante palle perse avversarie, impedendo alle ospiti di allungare. E, dopo aver rimesso il naso avanti 45-41, e aver incassato la tripla del -1 di Mitreva, arriva il momento di Pellegrini, protagonista sia in attacco, con due canestri fondamentali, che in difesa, con una preziosissima palla rubata (una delle cinque della sua partita).

Le energie delle ospiti sono al lumicino e qui arriva l’allungo decisivo, con le beriche che toccano anche il +11 (55-44) e mettono in ghiaccio gara-1. Nel finale, Moncalieri recupera qualcosa, ma alla fine il tabellone recita 56-50.

Velcofin Interlocks Vicenza

Gara-1 parla quindi berico e Vicenza ora si ritrova ad una sola vittoria dalla salvezza in A2. Tuttavia, questa prima sfida contro le piemontesi insegna che non si può minimamente abbassare la guardia: difensivamente, Moncalieri ha dimostrato di essere un osso durissimo e in casa ha fatto meglio per tutta la stagione rispetto a quanto fatto lontano dal Piemonte. Servirà un’altra prova intensa da parte della Velcofin per riuscire a chiudere il discorso mercoledì sera.

Vicenza, 28 aprile 2024

