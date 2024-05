Velcofin Interlocks Vicenza a Carugate per possibilità di ottenere la salvezza diretta

Dopo la sofferta, ma meritata, vittoria nel primo atto della serie, domani sera alle 20.30 la Velcofin Interlocks Vicenza si gioca in gara-2 la possibilità di ottenere la salvezza diretta. Non sarà comunque facile: le biancorosse dovranno imporsi sul difficile campo di Dimensione Bagno Carugate; non dovesse essere così, domenica alle 18 ci sarà la “bella” che concluderà definitivamente la stagione.

In gara-1,

Vicenza ha trovato modo di fare male con delle accelerazioni importanti che hanno messo in grandi ambasce la difesa lombarda. Bevolo nel secondo quarto, Assentato e Pellegrini nel terzo, sono riuscite a mettere alle corde la squadra di coach Gavazzi, andando così a conquistare gara-1.

I difetti sono stati più nella gestione del pallone: Vicenza ha concesso tantissime palle perse (ben 33), rischiando soprattutto nel finale di partita di subire la rimonta avversaria. Servirà maggiore attenzione e concentrazione se si vuole avere meglio di una squadra che sa essere testarda e rognosa come la Dimensione Bagno.

Sturma e compagne

hanno imparato a capire quali sono i punti di forza di Carugate: Tarkovicova si è dimostrata un cliente scomodissimo, sia al tiro dalla media che nel pitturato; le accelerazioni di Usuelli e Albanelli possono dare filo da torcere a tutta la difesa; Nespoli è un’avversaria tenace, che vuole rubare ogni pallone grazie alle sue lunghe leve (e in gara-1, con nove palle rubate, le è riuscito benissimo).

Quindi guai a pensare che la classifica e un maggiore tasso tecnico complessivo possano bastare per vincere la partita di domani: per la Velcofin Interlocks Vicenza ci sarà tanto da sudare, se vuole confermarsi in A2 per la stagione 2024-25.

