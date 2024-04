Velcofin Interlocks: ultima in casa della regular season, arriva Vigarano

Domani, alle ore 18, al palazzetto dello sport Città di Vicenza, ultimo atto casalingo della regular season per la Velcofin Interlocks Vicenza. Le biancorosse di Zara, che possono ancora coltivare qualche chance di ottenere la salvezza diretta, per evitare i play-out devono assolutamente vincere contro la formazione emiliana e sperare in un passo falso di Umbertide sul parquet di Udine.

Vicenza è già sicura, in caso di play-out, di arrivarci con il quintultimo posto assicurato: i quattro punti di vantaggio su Rovigo, uniti all’aver prevalso nello scontro diretto, assicurano alle biancorosse la possibilità di giocare gli spareggi salvezza con il fattore campo a favore. Se dovessero essere confermati i play-out, le vicentine se la dovrebbero vedere contro una tra Carugate e Moncalieri, a cominciare dal weekend del 27-28 aprile.

Velcofin Interlocks Vicenza

Tuttavia, la salvezza diretta sarebbe ancora possibile, a patto però di vincere contro Vigarano e a Roseto, all’ultimo turno, sperando in un doppio passo falso di Umbertide, che nelle ultime due partite affronterà prima Udine in trasferta e poi Trieste in casa. Sperare non costa nulla, ma citando le parole di Francesca Zara bisogna concentrarsi esclusivamente sui propri risultati.

Vigarano non è certa di andare ai play-out: una doppia sconfitta, unita ad una doppia vittoria di Abano Terme, costringerebbe le emiliane alla Serie B, rendendo la sfida di domani ancora più delicata. Andrà prestata attenzione quindi alle emiliane, che non possono assolutamente concedersi distrazioni.

La playmaker Amaiquen Siciliano sarà l’avversaria da tenere maggiormente d’occhio: l’argentina, sempre in doppia cifra quest’anno, viaggia a 24 punti di media e per sei volte è scollinata sopra i 30, risultando così peggior cliente per la difesa vicentina. L’asse play-pivot si completa con Adriana Cutrupi: la centro è in doppia doppia di media fissa in stagione, con 13 punti e 13 rimbalzi ad allacciata di scarpe, e con Siciliano forma un tandem da non sottovalutare per Sturma e compagne.

Curiosità anche nel vedere all’opera l’ex della partita Agnes Gorjanacz: la polacca, nella passata stagione, s’infortunò al legamento crociato prima di iniziare la stagione e i tifosi di Vicenza non ebbero mai la possibilità di vederla in campo. Da febbraio è tornata a giocare con la maglia delle emiliane.

Vicenza, 13 aprile 2024

