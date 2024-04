Pallacanestro Vicenza parte forte, poi Fabriano s’impone col tiro e la fisicità

Basket Serie B Nazionale – Pallacanestro Vicenza – Biancorossi perfetti nel primo periodo, ma i cartai in serata di grazia colgono il quarto successo consecutivo.

Civitus Allianz Vicenza – Ristopro Fabriano 70-78 (28-14, 17-29, 11-17, 14-18)

Civitus Allianz Vicenza:

Allenatore Vicenza Ghirelli.

Ristopro Fabriano:

Allenatore Fabriano Niccolai.

Nessuno uscito per 5 falli. Arbitri : Di Franco ( Bergamo ) e Spinello ( Varese )

Luca Brambilla

Nella terz’ultima di ritorno, la Civitus Vicenza deve piegarsi ( 70 – 78 ) alla Ristopro Fabriano, quinta della classe e già certa della qualificazione ai playoff per la serie A2. Vicenza offre ai propri tifosi un primo quarto perfetto in cui tutto riesce. alla grande, dalle conclusioni a canestro ad una difesa aggressiva che non concede tiri puliti agli ospiti. Poi la situazione si capovolge, con i marchigiani che alzano decisamente i giri del motore e i 29 punti realizzati all’interno del secondo quarto ne sono una dimostrazione lampante.

L’attacco della Civitus s’inceppa, e nonostante questo i berici chiudono avanti, di misura, il primo tempo. Nel terzo periodo la Ristopro completa la rimonta operando il sorpasso e dimostrando di avere quel quid in più , prendendo così il pallino in mano, con i suoi tiratori Stanic, Centanni e Negri bravi a fare la differenza. Vicenza è altalenante, ma nonostante questo resta in partita fino al minuto trentotto. C’è del rimpianto per qualche forzatura di troppo ma in particolar modo per una gara sottotono di due elementi fondamentali come Bugatti e Cernivani , che già da domenica prossima sono chiamati a fare nuovamente la differenza. La stagione dei berici si deciderà nelle ultime due giornate.

Pallacanestro Vicenza – Ottenendo due vittorie è ancora possibile la salvezza diretta, evitando gli scomodi playout. Si può fare. Pertanto i confronti con Ravenna ( fuori casa ) e successivamente con Roseto al palaGoldoni ci sveleranno l’ultimo capitolo dell’affascinante romanzo chiamato B d’eccellenza.

PRIMO QUARTO

Subito 7 – 0 per Vicenza. Quindi tripla di Brambilla per il 14 – 2. E^ buono anche l’inizio di Bugatti che contribuisce al 10/12 da due.

SECONDO QUARTO

Cucchiaro ispiratissimo ne mette otto di fila arpionando la doppia cifra personale e quella dei biancorossi, che volano sul + 19 .

Centanni e Stanic hanno la mano calda e scuotono Fabriano che risale rapidamente , sino al meno due ( 45 a 43 ), quando la seconda sirena manda tutti negli spogliatoi per la pausa lunga.

TERZO QUARTO

I marchigiani sono decisamente sul pezzo e passano a condurre grazie a Gnecchi. Brambilla è concreto, mentre Riva e Bugatti hanno problemi di falli. Stanic è un fattore e la Ristopro , che gira attorno a lui, alla terza sirena si ritrova sul + 9.

ULTIMO QUARTO

Si rivede Centanni determinatissimo per una Fabriano in controllo e in fiducia, che mette Negri in condizione di apporre il sigillo con una tripla, a due minuti dal termine.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

