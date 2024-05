Pallacanestro Vicenza obbligata a vincere domenica, Bisceglie vince ancora e va sul 2-0

Basket Serie B Nazionale – I biancorossi della Pallacanestro Vicenza sono con le spalle al muro. Se non vincono gara3, dovranno giocarsi la salvezza nel secondo turno dei playout.

Dopo lo stop di lunedì sera, l’aggancio nella serie al meglio delle 5 partite nei confronti di Bisceglie che anzi si aggiudica anche gara2 per 85 a 82 compiendo cosi’ un altro passetto verso la permanenza in B nazionale.

Valerio Cucchiaro

Una partita questa gara2 del palaDolmen all’insegna dell’agonismo puro, con un finale combattutissimo punto a punto. Grande concentrazione in un clima infuocato con i pugliesi che capitalizzano al massimo il doppio confronto interno, con i Berici, offerto loro dal migliore piazzamento in classifica ottenuto al termine della stagione regolare.

Vicenza come in gara1 e come spesso avvenuto in questo campionato ha faticato ad entrare in partita offrendo un pessimo primo periodo ( parziale 29 a 15 ) che ha costretto la squadra ad un dispendioso inseguimento, che ha chiaramente lasciato nel serbatoio poca energia in vista dell’ importante testa a testa finale.

Berici che hanno perso ben presto capitan Cernivani per l’ ennesimo infortunio ad un ginocchio la cui entità sarà valutata a breve attraverso una risonanza magnetica.

Pallacanestro Vicenza – Una mazzata

Ma nonostante questo la Civitus ha avuto il merito di riacciuffare il match offrendo due periodi centrali di livello ( parziali 13-20 e 20-27 ) con Bisceglie costretta ad affidarsi a soluzioni individuali. L’equilibrio lo ha rotto Suppi , MVP con 26 punti grazie ad un secondo tempo da autentico fuoriclasse. L’ argentino e’ sembrato un folletto imprendibile.

Il quintetto pugliese ha saputo muovere bene la palla nei momenti topici, favorendo molte conclusioni vincenti da fuori. In un playout non bisogna essere belli ma pratici concreti ed anche cinici. E domenica in gara3 al palaGoldoni ore 17,30 per fare si che la serie playout del primo turno non si chiuda con un clamoroso cappotto, la Civitus dovra’ essere brava a trovare da subito le chiavi per costruire quelle giocate che fanno vincere, e che tengono vive le speranze.

Quello di domenica e’ un dentro o fuori.

Vedremo su quante rotazioni potrà contare Vicenza, che deve chiaramente puntare a prendersi anche gara4, che si giocherebbe sempre a Vicenza e che rappresenterebbe il trampolino verso la bella del 12 maggio, al fine di rimettere tutto in discussione. La squadra ieri sera ha dimostrato di esserci, ma dovra’ limitare al massimo quelle sbavature che a questi livelli si pagano a caro prezzo.

Nonostante i biancorossi abbiano fallito l’obiettivo dell’1 a 1 nel doppio scontro del palaDolmen, sono ancora in corsa. E’ vero ,a iniziare da domenica dovranno infliggere un 3 a 0 secco a Bisceglie se vogliono ottenere la salvezza subito, ribaltando il tavolo. Missione tosta, ma e’ doveroso crederci con una pari livello.

Il secondo turno può attendere.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza