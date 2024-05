Pallacanestro Vicenza fai un ultimo sforzo!!!! Il traguardo non è molto lontano

Basket Serie B Nazionale – Pallacanestro Vicenza – La serie playout secondo ed ultimo turno, quello decisivo, approda al palaGoldoni di Vicenza, con ingresso gratuito, questa sera alle 20,30 ( arbitri Schena di Castellana Grotte e Caldarola di Ruvo di Puglia ) per la disputa di gara3 che rappresenta, per il quintetto berico, il primo match point per la salvezza di fronte al proprio pubblico.

I “giganti” biancorossi

Dopo aver dominato i primi due confronti con la Virtus Padova, giocati entrambi in trasferta, sul parquet del palaBerta di Montegrotto Terme e terminati il primo 74 – 66 ed il secondo 68 – 55, possono anzi devono chiudere assolutamente il conto, centrando così l’obiettivo della salvezza, posto dalla società ad inizio stagione. Un eventuale prolungamento della serie al meglio delle 5 partite, rianimerebbe le speranze patavine di rimonta. Nel caso si tornerebbe in campo per gara4 domenica 26 e sempre a Vicenza. Insomma non proprio il massimo.

Queste le parole di coach Ghirelli nel prepartita :

“Il fatto di avere rivinto fuori casa ci ha dato una importante iniezione di fiducia. Era molto importante vincerne una, figurarsi entrambe. Loro hanno reagito come normale che sia, ma noi siamo rimasti li e poi quando si è trattato di sferrare il colpo l’altro ieri siamo stati pronti a farlo e sostanzialmente abbiamo sempre risposto ai loro cambi di difesa e a tutto quello che ci hanno proposto.

L’abbiamo vinta come in gara1 difendendo, perchè nel momento in cui fuori casa subisci 55 punti vuol dire che stai facendo una serie importante. In vista della partita di domani bisogna migliorare qualcosina in attacco in quanto loro ci proveranno fino in fondo.

Hanno giocatori con qualità ed orgoglio e noi dovremo essere bravi a rispondere con maggior qualità e provare a dare la spallata nel momento importante per cercare di chiudere definitivamente la pratica di fronte al nostro pubblico. Un appello ai tifosi che vengano in massa perchè vogliamo provare a vincere questo playout sfruttando il match point in casa, ma ripeto mettendo maggiore qualità ed efficienza difensiva.”

E’ la terza volta in stagione che la squadra vince due gare di fila. Stasera è chiamata a fare tre.

Radiocronaca diretta del match sulla pagina facebook Riccardo radiocronache pallacanestro alla quale è possibile accedere chiedendo l’amicizia se non si è già tra i contatti.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza