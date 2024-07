Pallacanestro Vicenza: definito l’accordo con Gian Paolo Almansi

La Pallacanestro Vicenza 2012 comunica di aver definito l’accordo per la prossima stagione 2024/2025 con il forte esterno lombardo Gian Paolo Almansi, guardia-ala di 196 cm per 89 chili, classe 2002.

Gian Paolo Almansi

Nativo di Sesto San Giovanni, Giampy sin da piccolo é cresciuto con la palla a spicchi in mano. Giovanissimo, Under 15 ed Under 16, già disputa le finali nazionali con il club di Bernareggio, nel quale a soli 16 anni viene aggregato alla prima squadra, in serie B, trovando rapidamente stabile impiego sino alla stagione 21/22, chiusa con 25 minuti di utilizzo media partita, 12.3 punti, 36% da 2 punti, 35% da 3 punti, 3.6 rimbalzi.

Numeri che lo mettono nel mirino di coach Pillastrini che con la sua Cividale é impegnato nella rincorsa alla promozione alla A2. A sole quattro giornate dalla chiusura del campionato, Almansi si trasferisce

così in Friuli e contribuisce al raggiungimento dello storico risultato, andando anche due volte in doppia cifra nelle 13 presenze accumulate, tra regular season e playoff.

Poi, da Cividale passa all’ambiziosa Pielle Livorno, che chiude la stagione ai playoff (ma senza promozione finale), dove Almansi fa registrare un ragguardevole tabellino complessivo di 12 punti di media, col 64% da due e 37% da tre. L’ultima stagione 23/24 è ancora in Toscana, questa volta a Piombino che conclude al 7^ posto nel girone Ovest della B nazionale. Giampy mette insieme ancora numeri notevoli: 11.4 punti a partita, con il 54 % da 2 punti, il 42 % da 3 punti e 4.6 rimbalzi.

Il neo biancorosso

Nella post season é stato selezionato (unitamente ad Alessandrini, Piccin e Bonavida) nella Nazionale Azzurra di 3×3 Under 23, con la quale a Bratislava ha appena vinto il Nations League Europeo!

Giocatore mancino, con ottimo tiro da 3 punti, sa concludere anche dal palleggio o con arresto e velocità di esecuzione. Rapido nelle ripartenze e transizioni, sarà una pedina di spessore per il gioco che vorrà proporre coach Ghirelli.

Benvenuto a Vicenza, Giampy!

SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST 2024/25

GIRONE, LE DATE E LA FORMULA

Sono 40 le squadre che disputeranno la prossima stagione, suddivise nei Gironi A e B.

GIRONE A

Moncada Energy Agrigento, Orlandina Capo d’Orlando, Logiman Pall. Crema, Rimadesio Desio, Blacks Faenza, Fulgor Fidenza, Fiorenzuola Bees, Andrea Costa Imola, Neupharma Virtus Imola, SAE Scientifica Legnano, Luxarm Lumezzane, Gemini Mestre, Novipiù Monferrato Basket, Paffoni Fulgor Basket Omegna, Bakery Basket Piacenza, Virtus Ragusa, Rucker San Vendemiano, AZ Pneumatica Robur Saronno, Treviglio Brianza Basket, Pallacanestro Vicenza 2012

DATE

Prima giornata – Domenica 29 settembre

Ultima giornata di andata – Domenica 5 gennaio

Ultima giornata di ritorno – Domenica 27 aprile

Turni infrasettimanali (tutti di mercoledì) – Ottobre: 2 e 16. Novembre: 6 e 13. Gennaio: 15 e 29. Febbraio: 19 e 26.

Sosta – Domenica 16 marzo (per Final Four Coppa Italia LNP).

Le squadre classificate dal 1° al 6° posto di ogni girone verranno ammesse ai Playoff.

Le squadre classificate dal 7° al 12° posto di ogni girone verranno ammesse ai Play-In.

Le squadre classificate dal 13° al 15° posto di ogni girone disputeranno la Serie B Nazionale 2025/26.

Le squadre classificate dal 16° al 19° posto di ogni girone verranno ammesse ai Playout.

Le squadre classificate al 20° e ultimo posto di ogni girone retrocederanno direttamente in Serie B Interregionale per la stagione 2025/26.

PLAY-IN

Le squadre classificate dal 7° al 12° posto di ogni girone saranno ammesse al Play-In e si incontreranno come di seguito, con accoppiamenti all’interno dei singoli gironi.

Primo turno (gara unica in casa della squadra meglio classificata nella fase di qualificazione):

Gara A – 9^ vs 12^

Gara B – 10^ vs 11^

Fonte Pallacanestro Vicenza comunicazione

Secondo turno (gara unica in casa della squadra meglio classificata nella fase di qualificazione):

Gara C – 7^ vs vincente Gara B – Determina le squadre classificate al 7° posto, per ognuna delle due griglie playoff

Gara D – 8^ vs vincente Gara A – Determina le squadre classificate all’8° posto, per ognuna delle due griglie playoff