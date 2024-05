Pallacanestro Vicenza chiamata a spezzare il tabù Bisceglie per prolungare la serie

Basket Serie B Nazionale – La Civitus Pallacanestro Vicenza dopo il doppio ko di Bisceglie in gara1 e 2 torna domani al palaGoldoni con un solo risultato a disposizione; la vittoria.

E` arrivata la fatidica gara3

Quella del dentro o fuori. Si salta alle 17,30 con ingresso gratuito e con la direzione arbitrale di Mauro Barbieri di Roma ed Emanuela Tommasi di Veroli ( FR ). Siamo nel vivo di questo primo turno dei playout che garantiscono alla vincente la permanenza nella serie B nazionale, chiudendo così subito il conto evitando un insidiosissimo secondo barrage senza paracadute.

L’obiettivo dei ragazzi di coach Ghirelli è quello di guadagnarsi gara4, eventualmente in programma, sempre in casa, per martedì 7 ore 20,30. Il match che offrirebbe la possibilità di un pareggio, schiudendo le porte alla bella.

Pallacanestro Vicenza ci si deve credere !

Necessario pertanto imporsi sui pugliesi poichè, fino a prova contraria, la serie al meglio delle 5 partite, rimane apertissima. Vietato ricadere nel grave errore già commesso troppe volte in stagione e rivisto mercoledì sera , cioè quello di regalare il primo periodo.

Una pecca grave, e della quale non c’era alcun bisogno, quei 29 punti al passivo già alla prima sirena e che hanno inevitabilmente condizionato in negativo il resto del confronto. Il team berico è sicuramente piaciuto per la produttività dimostrata nei due quarti centrali ma bisogna aumentare la qualità e pure quel cinismo che nei momenti topici di una partita fa la differenza.

Dopo la rinuncia al lungodegente Ambrosetti, bisogna capire su quante rotazioni potrà effettivamente contare la Civitus, a seguito dell’ennesimo infortunio al ginocchio patito da Cernivani, nelle fasi iniziali di gara2 a Bisceglie.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza