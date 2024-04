Pallacanestro Vicenza: battere Bisceglie – Capitan Cernivani: “Dovremo mettere grande intensità”

Basket Serie b Nazionale – La Civitus Pallacanestro Vicenza scende in Puglia a caccia della salvezza.

Siamo al dunque

La pallacanestro Vicenza inizierà domani alle 20,30, arbitri Guarino di Campobasso e Giambuzzi di Ortona, al palaDolmen di Bisceglie contro i Lions, la serie playout ( primo turno ) al meglio delle cinque partite, per conservare il posto in serie B nazionale. Sarà una vera battaglia.

Queste le parole di capitan Stefano Cernivani alla vigilia dell’impegno:

” Penso che sarà una sfida equilibrata. Loro vengono da due buone partite giocate in conclusione di regular season. Noi diversamente abbiamo fatto male a Ravenna, mentre abbiamo giocato molto bene contro Roseto.

Nel corso della serie playout dovremo acquisire quella continuità che ci è mancata quest’anno. Ovviamente con il fattore campo a sfavore sarà importante cercare di portare a casa almeno una delle prime due partite, per ribaltare la situazione, un pò come era capitato lo scorso anno con Lumezzane, perchè sappiamo sicuramente che in casa nostra siamo una squadra diversa, più competitiva . Bisceglie la conosciamo bene, avendola affrontata nel girone di ritorno un mese fa.

La sua arma principale è l’intensità soprattutto in difesa. In attacco Suppi, Chiti e Cepic sono uomini di sostanza. Dobbiamo pareggiare la loro intensità e avere tanta voglia di vincere com’è normale che sia in questi casi perchè la posta in palio è decisamente importante. Siamo chiamati a fare le nostre cose e non farci prendere dalla frenesia, come talvolta ci capita quando le cose non vanno e quando le altre squadre cominciano a mettere un pò più le mani addosso, aumentando l’intensità.

Sotto questi aspetti dobbiamo giocare alla pari.”

LE DATE DELLA SERIE:

Gara1 lunedi 29 aprile ore 20,30, gara2 mercoledì 1 maggio ore 18,30, sempre al palaDolmen di Bisceglie. Gara3 sarà domenica 5 maggio ore 17,30 a Vicenza. L’eventuale gara4 sarà martedì 7 maggio sempre al palasport di Vicenza ore 20,30.

L’ eventuale bella è programmata per domenica 12 maggio a Bisceglie ore 18,30. I PLAYOUT a quattro si compongono di due turni.

Tre club si salvano e mantengono la B nazionale. Una retrocede in serie B interregionale. L’altra sfida salvezza parallela, relativa al girone b, è quella tra Padova e Ozzano. La radiocronaca minuto per minuto di Bisceglie-Vicenza si potrà ascoltare domani sera alle 20,30 sulla pagina FB , Riccardo radiocronache pallacanestro, per accedere alla quale è sufficiente chiedere l’amicizia se non si è già tra i contatti.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza