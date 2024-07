Pallacanestro Vicenza 2012: il gigante Vanin ultimo innesto

È Lorenzo Vanin, centro, 208 cm, 98Kg, classe 2004, l’ultimo innesto firmato dalla Pallacanestro Vicenza, per chiudere il roster della stagione 2023/2024.

Un ragazzo dalla stazza imponente, che gioca dentro l’area e sa garantire difesa, rimbalzi ed una buona attitudine al pick and roll. Proviene dalla Reyer Venezia -saltuariamente aggregato alla prima squadra-, dove ha disputato il suo campionato di categoria U19 Eccellenza (unitamente all’altro neo biancorosso Tommaso Presutto), ma mettendo insieme anche 12 presenze nella B Interregionale con la maglia della Virtus Murano (64 punti complessivi, con un best di 12).

Nicholas Carr

E’ un prospetto da seguire con molto interesse, per poter scommettere su una carriera in rapida ascesa. Troverà spazio nelle rotazioni sotto canestro, così come il confermato “gioiellino” di casa Nicholas Carr (classe 2004), sul quale coach e società ripongono molte attenzioni ed aspettative, per un utilizzo più continuo e consistente, specie nello spot di ala grande.

Tommaso Marangoni

Il gruppo dei più giovani comprende anche i primi annunciati Tommaso Marangoni, 21 anni, avversario della Civitus nella scorsa stagione con l’Andrea Costa Imola, dove ha disputato un ottimo campionato con oltre 20 minuti di media a partita (57 % da 2, 32 % da 3, 82% ai liberi) e Tommaso Presutto, 19 anni, che oltre all’Under 19, ha disputato la serie C con il Basket Leoncino, viaggiando a 15,3 punti partita, con un best di 28.

Tommaso Presutto

I quattro ventenni saranno le forze fresche ed emergenti nel gruppo allenato da Gabriele Ghirelli, un mix di esperienza, talento, gioventù ed energia, che una volta assemblato permetterà alla squadra vicentina di affacciarsi con buona fiducia e consapevolezza ai nastri di partenza della B Nazionale, ai nastri di partenza il prossimo 29 settembre.

Fonte Pallacanestro Vicenza 2012