Necessaria una pallacanestro Vicenza “stile derby” per arginare la qualità di Fabriano

Basket Serie B Nazionale – La Civitus pallacanestro Vicenza domani ore 18 ritorna sul parquet amico del palaGoldoni, dopo le alterne fortune nei due consecutivi scontri salvezza esterni, per affrontare la qualitativa Ristopro Fabriano, quinta forza del campionato e ormai sicura di disputare i playoff per la serie A2 . E’ la terz’ultima sfida di una sofferta regular season e sarà diretta dai signori Di Franco di Bergamo e Spinello di Marnate ( Varese ).

Vi arrivano entrambe da un successo

I marchigiani sabato scorso in casa propria hanno superato non senza fatica una coriacea Lumezzane. Di ben altro sapore la vittoria vicentina ottenuta nel derby del palaBerta di Montegrotto a spese della Virtus Padova. Un chiaro riscatto e due punti d^oro per i ragazzi di coach Ghirelli, dopo il bruciante stop rimediato tre giorni prima a Bisceglie. Oltretutto adesso la Civitus può vantare un 2 a 0 , a proprio favore, nel computo dei confronti andata e ritorno, con i patavini neroverdi. Cosa non da poco nell’economia di una classifica sempre molto corta. Conquistare anche il secondo derby in stagione, in trasferta e con cento tifosi al seguito, dopo aver ribaltato l’avversario grazie ad un magnifico secondo tempo, davvero non ha prezzo.

Ma Vicenza ora deve guardare avanti.

Da qui al 21 aprile serve assolutamente vincere almeno un match per assicurarsi la piazzola ( 14 o 15 ) che ai playout garantisce il favore del fattore campo, in una serie snervante al meglio delle 5 gare, pertanto, potenzialmente, tre in casa e due fuori, qualora si dovesse ricorrere alla “bella”. Il calendario per i biancorossi non è certo agevole, dovendosela vedere con Fabriano , appunto , e la capolista Roseto in casa, intervallate dal viaggio a Ravenna . Ma la realtà da affrontare è questa qui, ed i ragazzi hanno dimostrato di possedere il carattere per compiere qualsiasi tipo d’impresa.

RISTOPRO FABRIANO

I marchigiani anche quest’anno hanno costruito una squadra solida, ricca di talento e in grado di superare ogni lecita aspettativa. Due i giocatori fondamentali: Stanic e Centanni , quest’ultimo spesso affrontato in passato quando giocava con Costa Volpino e che sta viaggiando a 17,1 punti media partita, facendo regolarmente impazzire le difese avversarie. Lui che , tanto per cambiare , è stato il migliore in campo nella gara d’andata giocata a dicembre al palaChemiba di Cerreto D’Esi e vinta dalla Ristopro 86 a 74. Attorno ai due uomini citati esiste un contesto di livello.

Dall’arrivo di coach Niccolai che al termine del girone d’andata ha preso il posto di Grandi, con evidenti risultati, al concreto apporto di Bedin e Giombini ( per entrambi il 62 per cento da due ) senza dimenticare Negri, Granic e Verri, tornato all’ovile dopo dodici mesi. Anche in uscita dalla panchina però, Fabriano, che tira col 50 per cento da 2 punti, può contare su Bandini e Rapini. Il talento c’è ed è disposto nei ruoli giusti. La classifica è li a confermarlo.

