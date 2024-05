La saga continua. E’ derby fra Padova e Vicenza per la sopravvivenza in Serie B nazionale

Basket Serie B Nazionale – La serie finale playout salvezza al meglio delle 5 gare inizia domani al PalaBerta di Montegrotto Terme.

Dentro o fuori

E siamo al redde rationem!! Dentro o fuori. Da domani scatta un playout, secondo ed ultimo turno, o se meglio preferite uno spareggio salvezza al meglio delle 5 partite, che decide una stagione intera o forse anche di più. Salto a due alle 18 , con arbitri Parisi di Catania e Di Luzio di Cernusco sul Naviglio ( Mi ). Non c^è appello.

Chi lo vince si salva e conserva il posto in serie B nazionale. Chi soccombe retrocede mestamente in serie B interregionale. La posta in palio è quindi importantissima. Pallacanestro Vicenza e Virtus Padova opposte nel derby per antonomasia, ricchissimo di storia, ma come dimenticare la fusione del 1993 e che fruttò la promozione in A2 .

Mai come in questa situazione tuttavia rappresenta un incrocio, così sportivamente drammatico tra due sane e gloriose società. Questa sfida attesissima dalle rispettive tifoserie, come si diceva, prenderà le mosse domani sul parquet di Montegrotto con gara1, proseguirà ancora a Montegrotto con gara2 martedi 21 alle 20,30.

Poi la serie si sposterà a Vicenza venerdì prossimo per gara3, ancora palaGoldoni di Vicenza domenica 26 per eventuale gara4, per poi tornare a Montegrotto mercoledì 29 per l’eventuale bella. Il fattore campo sorride ai patavini che si sono meglio piazzati in classifica al termine della stagione regolare.

La Virtus Padova

di coach De Nicolao si rivela più corta nelle rotazioni ed arriva da un primo turno perso 3 a 2 con Ozzano, che ha quindi raggiunto la salvezza, ribaltando i neroverdi virtussini e spingendoli a questa ultima spiaggia, dopo una snervante e dispendiosissima serie, fatta di 5 tiratissimi incontri, consumati in appena 11 giorni. Quanto peserà questo? Considerando che Vicenza al contrario, ha avuto a disposizione due settimane intere di soli allenamenti, per preparare al meglio questo vitale appuntamento.

Da ricordare che nel primo turno playout, anticipato per l’adunata nazionale degli alpini, i biancorossi sono stati seccamente sconfitti da Bisceglie per 0-3, buscando 81,3 punti media partita. Un lusso che evidentemente non potranno più permettersi. Padova ha recuperato Ferrari. Vicenza riavrà a disposizione capitan Cernivani dopo l’infortunio di Bisceglie, ma ci sarà anche Antonietti, per il quale la società ha pagato la sanzione pecuniaria , annullando di fatto la squalifica inflitta al lungo torinese, per le sue vivaci proteste all’indirizzo dell’arbitro nel finale di gara3 con i pugliesi.

Coach Ghirelli vuole vincere assolutamente gara1. Per Vicenza significherebbe capovolgere il fattore campo e prendere in mano la serie. E non c’è dubbio che ai berici un successo nella prima partita darebbe tantissima fiducia ed autostima per il prosieguo.

Domani ore 18 gara1 in diretta sulla pagina facebook Riccardo radiocronache pallacanestro, per la quale è sufficiente chiedere l’ amicizia se non si è già fra i contatti.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza