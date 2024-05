La pallacanestro Vicenza può fare festa. E’ ancora serie B nazionale !!!!

Basket Serie b Nazionale – La Civitus Pallacanestro Vicenza fa sua gara4, vince la serie e condanna la Virtus Padova. TABELLINO

I biancorossi festeggiano una sospirata salvezza dopo un memorabile playout, piegando i patavini 70 -53 e battendoli così con un secco 3 a 1. Ai neroverdi non riesce la rimonta. I ragazzi di Ghirelli indirizzano il match nei primi due quarti con Padova che fa molta fatica a trovare il feeling con il canestro.

Nel primo quarto

( 19 – 13 ) la Virtus resta in scia grazie alle giocate di Ferrari e Bianconi , ed in avvio di seconda frazione impatta con due triple ravvicinate di Cecchinato. Vicenza riprende a macinare gioco e punti portandosi avanti in doppia cifra ( 40 – 29 ) all^ intervallo lungo. Dagli spogliatoi Vicenza rientra con il piede sull^ acceleratore allargando rapidamente il divario nel terzo quarto che chiude avanti di sedici lunghezze ( 55 – 39 ). Padova prova a dare il tutto per tutto negli ultimi 10 minuti, ma riesce a ridurre solo lievemente lo scarto. Il cronometro è amico dei padroni di casa che gestiscono tranquillamente il punteggio. Epilogo di stagione molto felice con cinque uomini in doppia cifra e Cucchiaro e Brambilla sugli scudi. E come non citare capitan Cernivani molto lucido in regia, Bugatti sempre bravo a trovare il fondo della retina col tiro pesante al momento giusto e Campiello con il suo bagaglio d^ esperienza.