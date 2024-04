La pallacanestro Vicenza pesca Bisceglie ai playout. Si comincia in Puglia il primo weekend di maggio

Basket Serie B Nazionale – pallacanestro Vicenza – Nell’ultimo turno di regular season la capolista Roseto passa al palaGoldoni a due secondi dalla fine con una tripla di Mantzaris.

Non basta alla Civitus Vicenza un capitan Cernivani in veste di trascinatore per aver ragione di una Liofilchem Roseto, che dopo un match giocato punto a punto e seguito da una folta cornice di pubblico, s’impone sul filo di lana ( 80 a 77 ), grazie al proprio asso, il greco Mantzaris, vincitore di due Euroleghe, abilissimo a confezionare la conclusione dall’arco dei 6,75 che consente agli abruzzesi di conquistare il primo posto in classifica al termine delle 34 gare della stagione regolare oltre al vantaggio del fattore campo in una postseason che si preannuncia di alta fascia.

Vicenza ha venduto cara la pelle e ci ha messo la necessaria intensità , ma ha commesso errori tecnici che a questi livelli pesano e si pagano a carissimo prezzo.

La Civitus pallacanestro Vicenza quindi troverà Bisceglie al primo turno playout, dopo il blitz compiuto proprio dai pugliesi sul parquet di Ozzano. La serie per la salvezza, al meglio dei cinque incontri , prenderà quasi sicuramente il via domenica 5 maggio nel catino del pala Dolmen. Bisceglie ha acquisito il diritto di giocare le prime due partite con il conforto del pubblico amico essendosi piazzata davanti ai berici e precisamente al quattordicesimo posto. Vicenza ha chiuso solamente diciassettesima.

Questo ha generato l’incrocio. Per garatre ci si trasferirà in Veneto. Chi si aggiudica la serie si salva. La perdente va al secondo turno dove troverà la perdente dell’altra sfida playout, quella tra Padova e Ozzano, per uno spareggio senza appello che deciderà quale sarà la seconda squadra, dopo Taranto, a dover scendere in serie B interregionale.

