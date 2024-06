Ilaria Nespoli firma con la Velcofin Interlocks Vicenza

La Velcofin Interlocks Vicenza aggiunge un importante tassello per la stagione 2024-25: direttamente dalla Dimensione Bagno Carugate, avversaria nella serie play-out che è valsa la salvezza, le biancorosse aggiungono al proprio roster Ilaria Nespoli, guardia classe 2002.

Con il suo innesto, Vicenza aggiunge una giocatrice a Cecili in backcourt, mentre nel pitturato le firme di Tava e Mattera assicurano già centimetri ed esperienza.

Ilaria Daniela Nespoli

177 centimetri, originaria di Cusano Milanino, nella serie contro Vicenza è stata una costante spina nel fianco per la Velcofin Interlocks. In difesa, con le sue lunghe leve, si è resa protagonista di tantissime palle rubate, mentre in attacco ha spesso finalizzato il gioco della squadra lombarda. Le sue medie, nella serie, parlano di 16 punti e 6 palle rubate ad allacciata di scarpe, risultando così la migliore delle sue. Doti che hanno convinto coach Zara e Vicenza a puntare su di lei per la stagione 2024-25.

Cresciuta nel vivaio della Geas Sesto San Giovanni, per tre anni la giocatrice ha giocato con la Dimensione Bagno Carugate. In queste tre stagioni con le biancoazzurre, Nespoli si è affermata come uno dei perni difensivi della squadra lombarda, mettendo in mostra tutte le sue abilità. Non solo: le sue statistiche, in termini di punti, assist e rimbalzi, sono in grande crescita, sintomo che anche nella stagione in arrivo a Vicenza potrà continuare nel suo percorso di accrescimento.

Francesca Zara

“Finito il campionato ho ricevuto immediatamente una telefonata da Francesca Zara e mi sono sentita molto apprezzata” dice la neo-biancorossa “Avere un’allenatrice della sua esperienza che ti fa sentire stimata è stato importante nel convincermi. Inoltre, ho sempre sentito parlare bene di Vicenza, da compagne ed ex compagne, e mi sono convinta che, trattandosi della prima esperienza fuori casa, questa potesse essere la piazza giusta”.

“La squadra che sta venendo costruita mi sembra molto buona” aggiunge la guardia “Il mercato mi sembra abbia portato ad un buon mix tra giovani ed esperte. Sono contenta delle giocatrici arrivate e sono convinta di poter imparare molto da loro. Spero di poter crescere ancora a livello individuale, migliorando magari quei dettagli che mi mancano da un punto di vista tecnico. Come squadra, invece, spero di poter arrivare ai paly-off, anche se la stagione è ancora lontana”.

In attesa quindi di sapere quali saranno le ultime firme e conferme della Velcofin Interlocks Vicenza per la stagione 2024-25, benvenuta Ilaria!

Vicenza, 27 giugno 2024

