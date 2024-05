Bisceglie si prende la salvezza. La pallacanestro Vicenza lo dovrà fare nel secondo turno dei playout

Basket Serie B Nazionale – I biancorossi della Pallacanestro Vicenza cedono anche in gara3 e dovranno sudare ancora per raggiungere l’obiettivo.

Bisceglie si dimostra superiore ed espugna di misura il palaGoldoni ( 85 a 83 ) e forte dei due risultati ottenuti precedentemente in casa , ammazza la serie e festeggia la permanenza in B d’eccellenza. I pugliesi hanno avuto qualcosa in più considerando che gli scarti con i biancorossi in questo ultimo mese e mezzo sono sempre stati minimi.

Come ieri si è sempre giocato sino all’ultimo possesso ed in condizioni difficili, perchè all’assenza prolungata di Ambrosetti si è aggiunta quella di Cernivani .

Nonostante questo

La squadra ha avuto carattere trovando punti in altro modo, è rimasta a stretto contatto di gomito, è riuscita ad andare avanti, ma la pallacanestro è fatta anche di dettagli ed episodi ed obiettivamente Bisceglie si è sempre dimostrata più brava a trovare il canestro nei momenti chiave anche con tiri difficili.

Vicenza al contrario ha fallito dei canestri clamorosi da sotto e dei tiri aperti anche ben costruiti ed è emersa l’ingenuità nel non riuscire a procacciarsi falli nei momenti giusti. Dopo gara2 a Bisceglie si erano lamentati dell’arbitraggio.

Pallacanestro Vicenza – Ebbene ieri pomeriggio i due direttori di gara negli ultimi tre minuti sono diventati protagonisti. Gli ospiti hanno tirato solo dalla lunetta, ma sono stati clamorosi i due mancati fischi, nell’azione finale, sui tentativi da tre, prima quello di Cucchiaro e poi quello di Antonietti.

Due contatti più che visibili, ma non puniti

Ora però bisogna guardare avanti. Si deve recuperare a livello mentale, si deve diventare più furbi sugli episodi. La squadra vicentina è sempre riuscita a dare risposte, ma dal 18 maggio nella serie finale, quella che deciderà le sorti di un’intera stagione è fin troppo chiaro che servirà subito una vittoria esterna per partire al meglio ed acquisire massima fiducia ed autostima.

L’avversaria uscirà dalla serie tra Padova e Ozzano che al momento vede i veneti avanti 1-0. La perdente di questa sfida sarà sulla strada della Civitus nel secondo ed ultimo turno playout sempre al meglio delle 5 gare.

In palio per la vincente l’ultima poltrona disponibile per giocare in B nazionale anche la prossima stagione.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza