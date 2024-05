Basket Serie B nazionale 2024/25: istruzioni per l’uso

Ancora evidente e palpabile la soddisfazione per il raggiungimento del traguardo della salvezza da parte della pallacanestro Vicenza, che, qualificata ai playout dal gradino più basso, il penultimo posto in stagione regolare , ha saputo sovvertire il pronostico vincendo il derby salvezza per 3 – 1 con Padova – Basket Serie B nazionale.

Espugnato il parquet avversario in entrambe le prime due partite, in gara3 ha fallito il tiro per chiudere i conti, ma ha poi dominato il quarto atto della serie conquistando la permanenza in una categoria, la Serie B Nazionale, la quale cambierà per la prossima stagione a seguito della riforma dei campionati FIP.

Basket Serie B nazionale 2024/25

Vediamo in che modo.

Nella fase di qualificazione le squadre verranno divise in 2 gironi da 21 e si affronteranno con gare di andata e ritorno per un totale di 42 partite. Le squadre classificate dal nono al dodicesimo posto saranno ammesse ai Play in e s’incontreranno come di seguito riportato.

PRIMO TURNO

(gara unica in casa della squadra meglio classificata nella prima fase):

a) gara a) nona contro dodicesima

b) gara b) decima contro undicesima.

SECONDO TURNO

a) gara c) settima contro vincente gara b determina la settima squadra in griglia playoff.

b) gara d) ottava contro vincente gara a determina l^ ottava squadra in griglia playoff.

Accederanno ai playoff le squadre vincenti il play in e le squadre classificate dal primo al sesto posto al termine della fase di qualificazione e s’incontreranno a gironi incrociati con sequenza Casa-Casa-Fuori-Fuori-Casa.

Le due squadre vincenti la FINALE saranno promosse in serie A2 per la stagione 2025/26. La terza promozione sarà determinata da uno spareggio in campo neutro tra le due perdenti le finali Playoff.

RETROCESSIONE

Le due squadre classificate al ventunesimo posto retrocederanno direttamente in serie B interregionale. Le squadre classificate dal diciassettesimo al ventesimo posto accederanno ai playout e si affronteranno a gironi incrociati con sequenza Casa-Casa-Fuori-Fuori-Casa con la seguente formula:

a) 17ma vs 20ma

b ) 18ma vs 19ma

c) Perdente gara a) contro perdente gara b)

Le due squadre perdenti i playout retrocedono al campionato di serie B interregionale 2025/26.

Riccardo Giuntini