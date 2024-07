SaltInPiazza Arzignano 2024: Biancoli e Kofler trionfano

SaltInPiazza Arzignano 2024: il Campione italiano assoluto 2024 e l’altoatesina trionfano con 5m20 e 4m10

Spettacolare la gara di salto con l’asta con pass mondiale U20 di Demontis (5m15)

Tanto ricca di aspettative la vigilia dell’edizione 2024 di SaltInPiazza Arzignano Trofeo Autovega, con il boom di 36 iscritti e molti atleti in gara con accrediti di elevato valore nazionale, quanto spettacolare l’esito della tradizionale gara di salto con l’asta nel centro storico della città del Grifo, unico appuntamento in Veneto per questo tipo di evento.

Biancoli conferma il suo dominio

Torna a bissare il successo del 2023, questa volta fresco del titolo di campione italiano assoluto, Federico Biancoli che replicando l’identico risultato della passata edizione di 5m20, si conferma il re del cielo di Arzignano. Il portacolori della Riccardi Milano ha tentato in chiusura direttamente i 5m35 dimostrando di averli nelle corde ma lasciando presagire che il foltissimo pubblico di Arzignano potrà applaudirlo a tale misura il prossimo anno.

Demontis conquista il pass mondiale U20

Sempre in ambito maschile è stato accolto con un’ovazione il nuovo primato personale del giovanissimo Andrea Demonontis, atleta sardo in forza al Cus Cagliari. Classe 2025 ha saputo superare l’asticella a 5m15 conquistando il secondo posto e anche il pass per i mondiali under 20.

Prestazioni di rilievo anche per gli altri atleti

Hanno provato a imitarlo senza riuscirci anche i “colleghi” di categoria Mattia Beda – Atletica Nissolino – che non ancora diciottenne ha chiuso settimo a 4m85 e Lorenzo Schiavon – Assindustria Sport Padova, ottavo con identica misura ma penalizzato dagli errori di progressione. Terzo l’altoatesino Nicolò Fusaro – Athletic Club 96 Alperia – a quota 5m05 che a pari misura ha avuto la meglio su Matteo Miani – Assindustria Sport Padova, meno fortunato nella progressione.

Ben 4 gli atleti sopra i 5 metri ma di rilievo anche i 4m95 di Nicolò Toffanin – Atletica Biotekna e di Lorenzo Candiotto – Fiamme Oro Padova, rispettivamente quinto e sesto oltre ai 4m85 oltre che per Beda e Schiavon di Federico Stevanella – US Quercia Do Conad – che ha conseguito anch’egli il primato personale. Applausi convinti anche per il veterano Marco Boni – Pol. Gonone Dorgali (NU) – già azzurro nelle nazionali giovanili e assoluta, che da Master quarantenne con le scarpette di gomma ha piazzato la notevole misura di 4m70 per la decima piazza.

Forte anche la gara femminile

Un livello tecnico da campionato nazionale individuale a cui ha fatto eco anche lo standing della gara femminile. Non hanno tradito i pronostici le due più accreditate. Hanno chiuso a 4m10 con una misura ha visto prevalere Nathalie Kofler – SV Lana Raika, la regina della serata, sulla portacolori dell’Atletica Brescia Giada Pozzato. Meno incertezze nella progressione hanno premiato la statuaria atleta altoatesina decisamente entusiasta della sua prima gara sulla pedana certificata allestita in Piazza Campo Marzio. A quota 3m65 si è disputato il duello per il bronzo conseguito dalla veronese Marta Ronconi, in forza alla Quercia Dao Conad di Rovereto, che con una progressione più virtuosa ha avuto la meglio sulla patavina Andrea Morgana Fogato delle Fiamme Oro.

SaltInPiazza Arzignano: un successo organizzativo e di pubblico

L’iniziativa, che si è svolta nel contesto della rassegna “mercoledì by night in Arzignano”, è stata organizzata dalle società Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino, recentemente riunite nel consorzio Atletica Pedemontana Veneta con il GS Marconi Cassola, in collaborazione con il Comune di Arzignano e sotto l’egida della Fidal. Una grande festa di sport che ha raccolto l’apprezzamento del pubblico stimato in oltre un migliaio di persone durante le 5 ore di svolgimento.

In prima fila per l’Amministrazione arzignanese il Sindaco Alessia Bevilacqua e l’Assessore allo sport Giovanni Lovato decisamente orgogliosi e fieri della continua crescita qualitativa e numerica dell’evento, un altro fiore all’occhiello della pur ricca offerta sportiva arzignanese. Per il Comitato Fidal Veneto presente la consigliera Daniela Malusa.

Una crescita costante di SaltInpiazza Trofeo Autovega che viaggia in parallelo alla sempre maggiore attrattività che l’Atletica leggera riscuote tra le aziende del territorio che con entusiasmo supportano le splendide iniziative proposte da Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino come StrArzignano, Trofeo Province Trivenete e Festival internazionale del getto del Peso. Un doveroso ringraziamento va attribuito agli sponsor maggiormente fidelizzati ai sodalizi promotori quali AutoVega, Euroventilatori, Banca delle Terre Venete, We_Beat, GiSport, RS Work Promotions, Assistenza Casa, Mottisi, Why Sport, OMC Srl, Casa Defrà, The Bridge, Mobili Mastrotto e anche a quelli che si sono recentemente aggiunti come Danieli Metalli, Danieli Andrea, AirComp-Compressori e Birra Sant’Osvaldo.

Arzignano, 18 luglio 2028

Fonte: Atletica Ovest Vicentino A.S.D. – Segreteria Generale