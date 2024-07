Entusiasmo per le gare di alto livello offerte dall’Atletica Vicentina – Il 6° Meeting Brazzale regala sei record. I salti di Molinarolo, Derkach, Lando infiammano il campo Perraro

Spettacolo straordinario

Al Campo Perraro, dove è calato il sipario sul 6° Meeting Brazzale, al termine di una serata ricca di emozioni e record. Ben sei le migliori performance del Meeting internazionale, siglate da Elisa Molinarolo nell’asta, Dariya Derkach nel triplo, Manuel Lando nell’alto, Matteo Fusari nei 400m, Maja Ćirić nel giro di pista donne, e Gabriele Chilà nel lungo. Un pubblico numeroso e caloroso ha applaudito i gesti tecnici degli atleti (erano rappresentati tutti i continenti) che, in buona parte, saranno protagonisti tra pochi giorni ai Giochi olimpici di Parigi.

Atletica Vicentina

Le stelle dell’atletica hanno incantato sulla pista e sulle pedane di via Rosmini, tirate a lucido dall’Atletica Vicentina, perfetta organizzatrice dell’evento con il supporto dell’azienda Brazzale e la collaborazione della Fidal. Tanti e fondamentali i volontari di Atletica Vicenza che si sono dati da fare al campo per rendere il Meeting una vera e propria festa di sport, apprezzata anche dall’assessore allo sport del Comune di Vicenza, Leone Zilio, che ha effettuato le premiazioni.

Entrando nel merito dei risultati

Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), azzurra originaria di Soave, ha vinto la gara del salto con l’asta col nuovo record della manifestazione, 4.60m,

la triplista Dariya Derkach (Aeronautica) con 14.09m, altro record,

la beniamina di casa Ottavia Cestonaro (Carabinieri), seconda tra gli applausi con 13.59m e felice di essere tornata in pedana, a tempo di record, dopo lo stop per infortunio. Molto bello l’abbraccio del pubblico e di papà Sergio Cestonaro, responsabile organizzativo e speaker assieme a Mirko Marcon. Terza la tedesca Sarah Kudla con 13.59m.

Manuel Lando, atleta di casa, ha fatto sua la gara dell’alto, ribadendo il record del Meeting di un anno fa (sempre suo), con 2.20m.

Gli altri record del Meeting

sono stati messi a segno da Matteo Fusari nei 400m con 46”66, davanti all’ucraino Danylo Danylenko; sempre nel giro di pista, ma femminile, la croata Maja Ćirić, con 52”84, ha scritto il proprio nome nell’albo del “Brazzale”; spettacolo anche nel lungo maschile con Gabriele Chilà che ha fatto sua la gara con la misura di 7.79. Particolarmente apprezzata dal pubblico è stata la contemporaneità delle gare di triplo femminile e lungo, con i salti degli atleti accompagnati dall’incessante clap degli appassionati sugli spalti.

Il martello ha regalato il successo all’eterno Marco Lingua (Biotekna) con la misura di 70.04, davanti a Davide Costa (69.04) e Giorgio Olivieri (66.83). Al femminile, vittoria dell’australiana Stephanie Ratcliffe con 70.67m; seconda Rachele Mori con 67.97 e terza Cecilia Desideri con 60.34. Nel giavellotto maschile, primo posto per Simone Comini della Biotekna con 76.54m, davanti al portacolori dell’AV Brazzale, Kristian Lazzaretto (72.89m) e Michele Fina (72.69m). Nel disco femminile, oro per Daisy Osakue (Fiamme Gialle) con la misura di 59.94m, argento per la nigeriana Chioma Onyekwere con 57.34m e bronzo per Emily Conte delle Fiamme Oro con 52.53m.

Tanto entusiasmo anche per i 100m maschili e femminili.

Al maschile il successo è andato all’americano Tj Brock con 10”47; secondo Andrea Federici della Biotekna e terzo Lorenzo Ianes (Alperia). Tra le donne, ha vinto il “Brazzale” Chiara Melon delle Fiamme Azzurre col tempo di 11”64, seconda Giorgia Bellinazzi dell’Esercito con 11”71 e bronzo per Aurora Berton (Fiamme Gialle) con 11”78.

Il finale del Meeting è stato impreziosito dagli 800m maschili e femminili. Successi per l’ucraino Oleh Myronets in 1:48.28 e per la croata Nina Vuković in 2:02.79.

Grande soddisfazione da parte di Atletica Vicentina per aver organizzato un’altra memorabile edizione del “Brazzale”. Ora appuntamento ai Giochi di Parigi, ma la settima edizione del Meeting internazionale vicentino è già in cantiere.

I vincitori del Meeting

100m donne Chiara Melon (11”64), 800m Nina Vuković 2:02.79, 400m uomini Matteo Fusari 46”66, 400m donne Maja Ćirić 52”84, 100m uomini Tj Brock 10”47, 800m uomini Oleh Myronets 1:48.28, asta donne Elisa Molinarolo 4.60m, alto maschile Manuel Lando 2.20m, triplo donne Dariya Derkach 14.09m, lungo uomini Gabriele Chilà 7.79m, disco donne Daisy Osakue 59.94m, giavellotto uomini Simone Comini 76.54m, martello donne Stephanie Ratcliffe 70.67m, martello uomini Marco Lingua 70.04m.

Vicenza, 21 luglio 2024

Ufficio Stampa AV