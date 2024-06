Arzignano: piscine, le chiavi tornano al comune

Inizia il percorso per riaprire e rilanciare la struttura di Arzignano.

Il sindaco Alessia Bevilacqua e Enrico Marcigaglia, portavoce e assessore ai progetti strategici:

“Siamo felici di annunciare che Lunedì 25 giugno, dopo 7 mesi di diatribe legali, il vecchio gestore ha finalmente eseguito la riconsegna delle chiavi della piscina comunale.

Questo passaggio fondamentale ci consentirà di iniziare a lavorare concretamente per la riapertura in grande stile delle Nuove Piscine In Arzignano”

A breve inizieremo a incontrare i potenziali gestori per i sopralluoghi propedeutici alla gara pubblica e valutare assieme le tempistiche e lo stato attuale della struttura.

Serviranno dei mesi, ma con la massima attenzione e determinazione iniziamo questo percorso per restituire agli arzignanesi delle piscine funzionali e ben gestite.

Vogliamo anche sottolineare che la gestione della piscina sarà separata da quella del tennis, che avrà una gestione completamente autonoma.

Ringraziamo tutti i cittadini che hanno avuto fiducia nel nostro percorso intrapreso.”

