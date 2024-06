Al Dal Molin il meeting dedicato a famiglie, scuole e sponsor concluso con la consegna del pulmino Atletica Ovest Vicentino targato Autovega. Arzignano: Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino

ATLETICA ARZIGNANO E OVEST VICENTINO

LANCIANO I CORSI ESTIVI E PREMIANO SCUOLE E STUDENTI

Lunedì 3 giugno 2024, presso la Tribuna dello Stadio Dal Molin di Arzignano, si è svolto il primo meeting del 2024 dedicato alle famiglie dei tesserati, alle Scuole e agli Sponsor promosso in forma congiunta da Atletica Arzignano (affiliata CSI per l’attività promozionale di base) e da Atletica Ovest Vicentino (affiliata Fidal per l’attività agonistica under 16). Ambo i sodalizi, assieme al GS Marconi Cassola sono, co-fondatori di Atletica Pedemontana Veneta per l’attività agonistica assoluta Fidal.

L’iniziativa che ha visto protagonisti i presidenti Christian Belloni (Atl. Arzignano), Roberto Mistrorigo (Atl. Ovest V.) e Christian Zovico (Pedemontana), è stata primariamente finalizzata a illustrare i progetti societari, gli incentivi previsti dagli sponsor per i tesserati e per informare sulle prossime importanti manifestazioni che verranno organizzate ad Arzignano a partire da fine giugno.

Si tratta nello specifico del Trofeo delle Province Trivenete categoria ragazzi/e (Stadio Dal Molin, 23 giugno); di SaltInpiazza, Gara ufficiale di Salto con l’Asta (Piazza Campo Marzio, 17 luglio); del Festival Internazionale del Lancio del Peso in collaborazione con Paolo Dal Soglio e Aldo Pedron (Stadio Dal Molin, 11/18 settembre) e infine della StrArzignano – StraKids e Giocatletica in Piazza, X° Edizione (5 e 6 ottobre 2024), con il consueto progetto scolastico che prevede cospicui incentivi in funzione del numero di partecipanti.

Minicorsi estivi di Atletica

Presentati anche i minicorsi estivi di Atletica previsti per i mesi di giugno e luglio, per incentivare nuove adesioni in vista della partenza dei corsi annuali nel prossimo ottobre. Una novità proposta sia ad Arzignano sia a Montecchio Maggiore, confidando anche nel possibile traino di interesse generato dagli imminenti Campionati Europei di Roma e dai Giochi Olimpici di Pargi dove “Gimbo & co.” sono pronti a dare continuità agli straordinari successi incassati nell’ultimo triennio dall’atletica tricolore.

Info: https://www.atletica-aov.it/al-via-i-corsi-estivi-di-atletica-2024-arzignano-e-montecchio/

Con l’occasione si è celebrata la doppia impresa della squadra femminile cadette (seconda e terza media) dell’I.C. Parise di Arzignano, rappresentato dalla prof.ssa Emanuella Corain, che – grazie a una collaborazione strategica con lo staff tecnico societario capitanato per i progetti scolastici da Diego Zocca – ha dapprima conquistato la prima vittoria che una Scuola di Arzignano ricordi ai campionati regionali studenteschi e un brillantissimo secondo posto alla finale nazionale di Pescara.

In tribuna

Anche gli studenti delle seconde e terze medie del distretto scolastico Ovest – assieme ai docenti di educazione motoria e ai dirigenti scolastici – che nella fase intercomunale dei giochi studenteschi, svoltasi allo Stadio Dal Molin ai primi di aprile, si sono classificati nei primi tre posti delle gare individuali. In ragione dei loro meriti hanno ottenuto il bonus per frequentare gratuitamente i predetti minicorsi estivi come stimolo a cimentarsi nell’atletica agonistica in ragione delle loro valenze espresse nelle gare scolastiche.

In chiusura entusiasmo alle stelle grazie al partner AutoVega – da oltre un decennio al fianco dell’Atletica arzignanese e dell’ovest vicentino – con Sabrina Bolcato per la consegna ufficiale del pulmino messo a disposizione dell’Atletica Ovest Vicentino.

Tra gli sponsor da segnalare anche la presenza di Michele Carlotto AD di Euroventilatori International, partner ufficiale di Atletica Arzignano e di Francesco Mottisi dell’omonima impresa di costruzioni.

Arzignano, 5 giugno 2024

Atletica Ovest Vicentino A.S.D. – Segreteria Generale

Via del Vigo, 11 – 36065 Montecchio Maggiore (VI)

segreteria@atletica-aov.it

Foto Stupiggia