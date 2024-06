Aero Club Ugo Capitanio: il presidente Massimo Rossato racconta

Qualche pillola di storia dell’Aero Club “Ugo Capitanio” che, come ci racconta il Presidente, è un’Associazione Sportiva Dilettantistica ed esercita, senza fini a scopo di lucro, attività sportiva, culturale, didattica, turistica e promozionale nei settori del volo.

Essa svolge, come da statuto, la promozione della cultura aeronautica nel territorio e noleggia i velivoli ai soci regolarmente iscritti.

Aero Club “Ugo Capitanio”

Presidente Rossato,

come è nata questa associazione? O meglio questo sodalizio?

L’avventura dello storico sodalizio infatti inizia grazie all’interessamento di alcuni piloti, il cav. Carlo Messedaglia e il Gruppo Aviatori Vicentini tra cui il famoso pilota thienese “Arturo Ferrarin” primo presidente onorario e Tommaso (Tomaso) Dal Molin, i quali costituiscono l’associazione e il proprio statuto proprio nel 1924.

Il 7 ottobre 1928 invece viene riconosciuto ufficialmente l’Aero Club intitolato a “Ugo Capitanio”. Nel mentre si iniziano le prime attività di volo nel 1930 con la realizzazione dell’Aeroporto di Vicenza intitolato a “Tomaso Dal Molin”.

L’Aero Club ha successivamente anche gestito per anni l’Aeroporto di Asiago. Realizzato la pista in erba per alianti di Thiene nel 1970 e, in collaborazione con il conte Marzotto, svolgeva attività anche all’aeroporto di Trissino (VI) ora chiuso da molti anni.

Molti quindi i piloti formati dalla scuola di volo del sodalizio e molte sono anche le manifestazioni aeree organizzate, in alcuni casi, anche con la partecipazione delle “Frecce Tricolori” o con le giornate dell’aria facendo volare sopra Vicenza la cittadinanza.

Continua il Presidente Rossato

Siamo in 70 soci (tra cui alcuni piloti) e disponiamo di due velivoli: un Cessna 172 R e 1 SOCATA TB9 Tampico e collaboriamo anche con le scuole di volo professionali di Padova, Trento e Thiene.

Il Presidente ci sottolinea inoltre che, anche se l’Aero Club è un’associazione, essa comunque viene gestita come una piccola azienda. Ha un proprio consiglio di amministrazione che attualmente gestisce lui stesso con il supporto di cinque consiglieri e un delegato al volo a motore. Tutti legati dalla comune passione per il volo e che danno quindi il proprio contributo pro-tempore.

Con l’occasione, il Presidente invita tutti: venite a trovarci così da poter conoscere meglio la nostra associazione e le attività presenti nell’Aeroporto di Asiago. Siamo in via Via Cinque, sn di Asiago (VI). Molte sono le iniziative tra cui anche manifestazioni e feste dell’aria e nel caso c’è anche la possibilità di diventare socio simpatizzante.

Fonte Massimo Rossato Presidente

aeroclubvicenza@hotmail.it