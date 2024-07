Roana: grande successo del festival cimbro “Hoga Zait”

Si è conclusa la diciannovesima edizione di “Hoga Zait” il tradizionale festival cimbro del Comune di Roana, che ha riscontrato una grande partecipazione da parte del pubblico sia turista che residente.

In questa edizione si è cercato di diversificare le attività, in particolare ricordiamo gli spettacoli teatrali e musicali incentrati sui mestieri, gli usi e i costumi di una volta, con alcuni gruppi quali la compagnia del Filò e la compagnia del Bagolo, che hanno portato delle performance uniche e originali.

“Hoga Zait”

Gli spettacoli teatrali con i personaggi Lustikh e Ramaloch, che hanno saputo intrattenere e far sorridere grandi e piccini con le antiche leggende cimbre, i cornisti con il reading musicale al tramonto, una lettura accompagnata dalle magiche melodie dei corni e concerti musicali con i gruppi “Inisglas Band” e “The Rumpled”.

Le attività proposte sono state varie e hanno visto il coinvolgimento di diversi target di età, le escursioni guidate nelle sei frazioni, adatte a tutti, i laboratori per i bambini, gli spettacoli per famiglie e adulti e infine il concerto di chiusura con la partecipazione di diversi giovani.

Gli organizzatori e l’amministrazione comunale si sono dichiarati soddisfatti della kermesse , constatando un’ampia adesione da parte del pubblico sia turista che residente, nello specifico l’Assessore alla Cultura Alessio Fabris, si è detto entusiasta, affermando che:

“Un’edizione di Hoga Zait, quella di quest’anno, sicuramente positiva, caratterizzata da una significativa partecipazione di pubblico, a dimostrazione dell’interesse suscitato dal raccontare il nostro territorio attraverso uno dei suoi aspetti più originali, ossia quello della cultura cimbra. Inoltre, c’è stato un grande impegno ed entusiasmo fra tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione degli eventi, ed è forse questo ciò che maggiormente ha contribuito alla buona riuscita del festival.”

In conclusione si può affermare che Hoga Zait anche quest’anno è riuscito a riscuotere un ampio successo da parte del pubblico turista e residente, coinvolgendo fasce di età diverse.

Si è visto in particolare grande entusiasmo e interesse fra i più giovani, soprattutto per i concerti musicali. Si auspica quindi anche per il futuro di ampliare le attività per i giovani, per far conoscere loro la storia e le antiche tradizioni della cultura cimbra.

