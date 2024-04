Dueville: 85enne alla guida, colpisce un furgone e 2 auto in sosta

Dueville, ore 14:00 di domenica 28 aprile. Un uomo 85enne di Dueville, alla guida di autovettura Peugeot 3008 stava percorrendo viale della Repubblica con direzione Montecchio Precalcino.

Giunto all’altezza della stazione di servizio, per cause in corso di accertamento, fuoriusciva dalla parte destra della sede stradale impattando contro un furgone ed altre 2 autovetture che erano in sosta sul lato destro, senza nessuna persona a bordo.

Una delle autovetture veniva trascinata dalla Peugeot nell’adiacente fossato. Intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco per liberare la passeggera nell’autovettura Peugeot, che era rimasta incastrata. Conducente e passeggera dell’autovettura Peugeot venivano trasportati, in codice giallo, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vicenza.

Rilievi e regolazione traffico a cura della Polizia Locale Nordest Vicentino.

Fonte dal sito: Polizia Locale Nordest Vicentino