Vittima di attacco con machete: intervento di 8 ore al San Bortolo

L’Equipe di Chirurgia Plastica ha curato le numerose ferite della vittima, anche praticando suture al microscopio per riparare i danni ai nervi e ai vasi sanguigni, tramite uno speciale filo da sutura più sottile di un capello

È durato 8 ore, dalle 12 alle 20 di ieri, l’intervento con cui l’équipe di Chirurgia Plastica dell’ospedale San Bortolo ha curato le numerose e gravissime lesioni riportate dall’uomo che era stato ripetutamente colpito con un machete.

Trasporto e stabilizzazione del paziente

Giunto in Pronto Soccorso ad Arzignano nella prima mattinata, il paziente è stato subito trasportato presso la Rianimazione di Vicenza. Quì è stato stabilizzato e sottoposto ad un intervento d’emergenza di chirurgia vascolare per la grave emorragia. Nel frattempo veniva allestita una sala operatoria d’emergenza, dove fino a sera si sono alternati 5 chirurghi plastici. Oltre a 1 chirurgo ortopedico, al medico anestesista e una dozzina di infermieri.

«Ancora una volta – sottolinea la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica – il San Bortolo ha dimostrato di avere al proprio interno le capacità professionali e organizzative per gestire in urgenza situazioni di grande complessità sul piano clinico. È stato un lavoro di squadra che ha coinvolto il personale del Suem 118 e del Pronto Soccorso in primis e quindi di Chirurgia Plastica, Anestesia, Rianimazione, Chirurgia Vascolare e Ortopedia».

Dettagli delle lesioni e interventi chirurgici della vittima

Il paziente aveva infatti riportato una serie di ferite ampie e profonde al volto e al cuoio capelluto. Alcune delle quali arrivavano fino all’osso, e agli arti superiori, sia alle mani sia alle braccia e agli avanbracci. Dopo avere medicato e ricomposto le lesioni alla testa, l’équipe chirurgica è passata agli arti. Ovvero, quello destro in particolare presentava lesioni a tutti gli 8 tendini della mano, che sono stati suturati. Mentre tramite la tecnica della sutura al microscopio – nella quale viene impiegato un filo più sottile di un capello – è stata suturata l’arteria ulnare. Arteria che risultava anch’essa parzialmente recisa, ripristinando così la circolazione del sangue nella mano e scongiurando così il rischio di interventi di rivascolarizzazione più complessi o la perdita dell’arto.

Tramite suture al microscopio sono state trattate anche le lesioni ai nervi mediano e ulnare, dai quali dipende la sensibilità e il movimento delle dita. Mentre un team svolgeva queste procedure sul braccio destro, un’altra squadra lavorata sul sinistro, dove pure sono stati suturati 4 tendini e 2 nervi, e il chirurgo ortopedico ha trattato alcune fratture alla mano.

Prognosi e complessità dell’intervento della vittima

«La complessità dell’intervento della vittima era data dalla numerosità delle lesioni presenti – spiega il dott. Leonardo Sartore, Direttore dell’U.O.C. Chirurgia Plastica dell’ospedale di Vicenza -. Comunque l’assistenza al paziente è stata tempestiva e coordinata. Questa mattina il paziente è stato estubato, respira spontaneamente, anche se la prognosi futura è molto complessa e lunga. La guarigione dei tendini e soprattutto dei nervi richiede molte settimane e molta fisioterapia. Sarà probabile la necessità di dover effettuare ulteriori interventi per aderenze cicatriziali».

Comunicato stampa 16 luglio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Azienda ULSS 8 Berica Giovanni Bregant