ULSS 8 Berica Spisal: nel 2023 crescono i controlli

Nel 2023 sono stati ben 1.271 i controlli effettuati dagli ispettori dello Spisal dell’ULSS 8 Berica in altrettante aziende del territorio, 79 in più rispetto al 2022, con una particolare attenzione per i cantieri edili (564 quelli visitati), ma anche per le aziende agricole (102).

Proprio grazie a questa massiccia attività di sorveglianza, insieme ad un costante impegno per prevenzione, nel 2023 nel territorio dell’ULSS 8 Berica gli infortuni sul lavoro sono diminuiti: 3.241 contro i 3.722 del 2022 (-481), e la flessione appare ancora più significativa rispetto al 2021 (-911).

In particolare la diminuzione ha però riguardato gli infortuni meno gravi (con prognosi da 3 a 20 giorni). Mentre vi è stato un incremento degli infortuni gravi con prognosi tra 31 e 40 giorni (54 contro 44). Invariata infine la percentuale degli infortuni gravissimi, pari a circa l’1% del totale. 19 casi (erano stati 21 nel 2022) di cui 2 con esito mortale.

L’analisi dei settori produttivi individua nel manifatturiero il maggior numero di eventi, con una lieve diminuzione nel 2023. Si evidenzia anche un lieve aumento nel settore delle costruzioni rispetto al 2022. E una significativa riduzione del 50% degli eventi nel settore del trasporto e del magazzinaggio. Probabilmente in relazione agli esiti del progetto “Presi per il collo” – concluso nel corso del 2021. Progetto che ha previsto attività di formazione ed informazione rivolta alle imprese del settore logistica e movimentazione merci.

Complessivamente, nel 2023 le indagini attivate dallo Spisal a seguito di infortunio sono state 139, di cui di cui 29 hanno evidenziato la violazione di normative.

Accanto agli infortuni, l’altro tema oggetto di attenzione riguarda le malattie professionali: nel 2023 sono stati 35 i casi indagati.

Una menzione speciale riguarda inoltre la prevenzione dei rischi da esposizione all’amianto, per il quale sono stati effettuati 87 sopraluoghi durante lo scorso anno.

Una particolare attenzione viene dedicata anche alle situazioni di disagio nei luoghi di lavoro. Per le quali lo Spisal dell’ULSS 8 Berica gestisce il Centro Provinciale di Riferimento per il Benessere Organizzativo. Nel 2023 il servizio ha ricevuto 33 richieste.

«L’attività dello Spisal aziendale riflette la complessità del tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, commenta la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica. Presidiare questo tema in un territorio con una così elevata concentrazione di imprese rappresenta certamente una grande sfida organizzativa.

Sfida che affrontiamo con una costante attività di controllo sul campo, oltre che con una serie di iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte sia ai lavoratori sia alle aziende.

In questa prospettiva la diminuzione degli infortuni registrati negli ultimi due anni dimostra la bontà del lavoro svolto, ma siamo consapevoli che c’è ancora molta strada da fare per eliminare i fattori di rischio in tutti i luoghi di lavoro».

