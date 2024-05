ULSS 8 Berica: potenziamento dell’organico

Prosegue il potenziamento degli organici: i 9 nuovi medici assunti saranno impiegati negli ospedali di Vicenza, Arzignano, Lonigo e Montecchio Maggiore. – ULSS 8 Berica.

Continua l’impegno dell’ULSS 8 Berica per il potenziamento degli organici, con particolare riferimento al personale sanitario. Nella recente seduta di delibere del 23 maggio il Direttore Generale Patrizia Simionato ha infatti firmato l’assunzione di 9 nuovi medici:

4 per l’Oncologia,

1 per la Pediatria,

1 per la Cardiologia,

2 per Ostetricia e Ginecologia

1 per Malattie Infettive.

Più in dettaglio

I due cardiologi saranno impiegati per supportare l’attività assistenziale, sia ambulatoriale che di ricovero, e l’attività di screening svolta dal Dipartimento Cardiovascolare nelle tre sedi ospedaliere di Vicenza, Arzignano e Lonigo.

Seguendo lo stesso principio di rotazione dei medici nelle diverse strutture aziendali, anche i 4 nuovi specialisti di Oncologia troveranno collocazione primariamente presso l’ospedale di Vicenza. Ma presteranno servizio anche nella sede ospedaliera spoke di Montecchio Maggiore.

E ancora, il Dipartimento Materno Infantile viene rafforzato con due medici in specializzazione nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia e con un nuovo medico specializzando in Pediatria. Mentre all’organico di Malattie Infettive viene assegnato un medico aggiuntivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Medicina territoriale

Parallelamente a queste nuove assunzioni sul fronte ospedaliero, l’ULSS 8 Berica rafforza anche la medicina territoriale. Nella stessa seduta di delibere è stata disposta la trasformazione di tre incarichi temporanei in definitivi. Questo per altrettanti Medici di Medicina Generale operanti nei comuni di Arcugnano, Trissino e Vicenza.

«Il potenziamento degli organici, soprattutto per quanto riguarda l’area sanitaria, è un obiettivo prioritario – sottolinea la dott.ssa Patrizia Simionato – nell’ottica di garantire una capacità di presa in carico sempre migliore e ridurre le liste di attesa. Allo stesso tempo queste assunzioni, in un’epoca caratterizzata da una cronica difficoltà nel reperire nuovi medici, dimostra come la nostra Azienda continui a essere attrattiva nei confronti dei giovani specializzandi o neo-specialisti, a conferma dell’elevata reputazione che ha saputo costruirsi nel corso degli anni.

Parlo di Azienda e non dei singoli ospedali non a caso, perché anche con queste nuove risorse riaffermiamo l’impegno a costruire sinergie sempre più strette tra i diversi ospedali, con quello di Vicenza chiaramente in qualità di struttura hub. Questo obiettivo si realizza anche facendo sì che i nostri giovani medici facciano esperienza in più ospedali, conoscano le diverse realtà aziendali, stringano rapporti di collaborazione con i colleghi delle altre strutture.

Andiamo verso un’azienda sempre più integrata tra ospedali e tra ospedale e territorio».

Comunicato stampa n. 76 – 29 maggio 2024

Ufficio Stampa Azienda ULSS 8 Berica Giovanni Bregant