ULSS 8 Berica: nuovo Direttore U.O.C Anatomia Patologica

È stato nominato il nuovo Direttore del U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica dell’ULSS 8 Berica: si tratta del dott. Enrico Orvieto, originario di Padova, proveniente dall’ULSS 5 Polesana dove dal 2021 ad oggi ha diretto il Dipartimento Strutturale Servizi di Diagnosi e Cura, oltre a ricoprire l’incarico di Direttore dell’U.O.C. Anatomia Patologica.

Formazione e specializzazioni

59 anni, laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Anatomia Patologia, il dott. Orvieto ha inoltre conseguito un master di II livello in Senologia presso l’Università degli Studi di Milano e ha arricchito il proprio percorso di formazione con soggiorni e borse di studio presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano e la Mayo Clinic di Rochester (Minnesota, USA).

Carriera professionale

Sul piano professionale, il dott. Orvieto ha iniziato la sua carriera presso l’ospedale di San Donà, per poi trasferirsi all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, dove è rimasto per due anni prima di tornare in Veneto, presso l’ospedale di Treviso, dove è rimasto per 8 anni; successivamente si è trasferito nell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, dove ha lavorato dal 2009 al 2018 con incarichi di crescente responsabilità, fino ad assumere il ruolo di responsabile dell’U.O.S. Diagnostica della Patologia della Mammella. Successivamente altri 6 anni presso l’ULSS 5 Polesana, e ora l’arrivo all’ospedale di Vicenza.

Parallelamente all’attività clinica, a partire dal 2008 il dott. Orvieto ha svolto ha anche un’intensa attività didattica, collaborando con l’Università degli Studi di Padova in qualità di docente per la Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica e per il corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitare Tecniche Diagnostiche.

È stato inoltre relatore in numerosi eventi di formazione ed è autore di svariate pubblicazioni su testate scientifiche nazionali e internazionali.

Il benvenuto del Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica, Simionato

«Do il benvenuto al dott. Orvieto nella nostra Azienda e gli auguro buon lavoro – commenta la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica -. Sono certa che con la sua esperienza saprà portare un contributo professionale prezioso e allo stesso tempo il suo arrivo conferma la capacità di attrazione dell’ospedale di Vicenza nei confronti di professionisti con alle spalle importanti esperienze professionali in alcuni tra i migliori ospedali del Veneto e d’Italia, a conferma della reputazione di cui godono l’ospedale di Vicenza e la nostra Azienda anche tra gli addetti ai lavori.

Vicenza, 19 luglio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Azienda ULSS 8 Berica Giovanni Bregant