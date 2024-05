ULSS 8 Berica: nuove assunzioni per logopedisti e foniatra

Continua l’impegno dell’ULSS 8 Berica nel potenziare i propri organici, con un’attenzione particolare a tutti i servizi sia ospedalieri che territoriali. Per alcune professionalità, come i logopedisti, l’assunzione di personale con contratto di lavoro dipendente risulta non sempre facile a causa della carenza di professionisti nel mercato del lavoro.

Logopedisti: rafforzato il supporto

La scorsa settimana l’Azienda ULSS ha deliberato l’assunzione di tre logopedisti. Due di questi copriranno i posti resisi liberi a seguito di pensionamenti, mentre il terzo andrà a rafforzare l’organico del Consultorio Familiare del Distretto Ovest. I logopedisti svolgono un ruolo fondamentale nella riabilitazione di persone che soffrono di disturbi del linguaggio, della comunicazione, della voce, della deglutizione e dell’apprendimento.

Un nuovo medico foniatra per la Neuropsichiatria Infantile

Sempre per il Distretto Ovest, è stato assunto un medico specialista foniatra da destinare alla Neuropsichiatria Infantile e all’Età Evolutiva. Il suo compito sarà quello di intercettare e diagnosticare precocemente i disturbi del neurosviluppo nei bambini e nei ragazzi, favorendo una presa in carico multidisciplinare dei pazienti.

Assistenza vicina al cittadino: l’obiettivo dell’ULSS 8 Berica

“Con queste assunzioni – dichiara la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica – si è voluto da un lato rispondere al crescente bisogno di assistenza nell’ambito dei servizi territoriali e dall’altro sviluppare l’assistenza di prossimità, ovvero vicina all’assistito”.

L’impegno dell’ULSS 8 Berica è quello di garantire un’assistenza sanitaria di qualità e accessibile a tutti i cittadini, investendo nel potenziamento del proprio personale e nell’erogazione di servizi sempre più vicini alle esigenze del territorio.

Comunicato Stampa del 20 maggio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Azienda ULSS 8 Berica – Giovanni Bregant